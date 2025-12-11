廚房檯面建材潛藏健康風險 切割工人吸入粉塵罹患矽肺病

石英最近幾年成為廚房檯面熱門建材。示意圖（路透）

石英(quartz)具備耐用、美觀等特點，最近幾年成為廚房檯面(countertops)熱門建材。不過，一名40歲工人從事石材檯面行業14年，長年負責切割、研磨、拋光等工作，吸入結晶二氧化矽粉塵結果罹患矽肺病(silicosis)。麻州衛生主管機關本周宣布，這是州內第一個曝露於廚房檯面石英材料而導致無法治癒肺部疾病的證實案例。

福斯新聞網報導，一名從事石材檯面行業14年的40歲男性工人，最近被診斷患有矽肺病，麻州衛生廳長史帕爾-范恩(Emily H. Sparer-Fine)發表聲明指出，這個不幸案例警告世人，矽肺病並不是遙遠的威脅，而是正在眼前，嚴重影響勞工健康。

其他州先前也出現過勞工得到矽肺病的案例。2023年一項調查研究中，加州研究人員確認52名矽肺病患是處理石英廚房檯面的工人，其中20人病情進入晚期，有10人已經死亡。

雖然有矽肺病風險，但美國並未禁止廚房建材使用石英。澳洲已全面禁止與人造石有關的所有作業，其他國家也在推動管制措施。

姓名保密的這名麻州工人長期負責為廚房檯面切割、研磨、拋光等工作，過程當中產生結晶二氧化矽粉塵。結晶二氧化矽粉塵吸入人體之後，會導致肺部組織結疤，引發矽肺病。衛生官員說，矽肺病可以預防，但染病之後病情不可逆轉且將持續惡化，隨著病情發展還可能出現嚴重併發症，例如肺癌、肺結核，甚至死亡。

矽肺病症狀包括長期咳嗽、呼吸急促、疲勞、胸痛。衛生官員說，從接觸粉塵到出現症狀通常有很長的潛伏期，患者經常被延誤診斷。

官員表示，處理花崗岩等天然石材時雖然存在風險，但處理石英等人造石(artificial stone)風險更高、天然花崗岩通常含有不到45%的二氧化矽(silica)，人造石的二氧化矽含量則可能超過90%。