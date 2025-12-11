部分共和黨參議員 願意讓歐記健保保費補助短期延長

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
歐記健保（Obamacare）。（路透）
參議院今天(11日)將有兩項與健保有關的提案表決，一項是以最高金額1500元健康儲蓄帳戶(health savings accounts)取代保費補助的共和黨提案，另一項是讓歐記健保保費補貼延長三年的民主黨提案，兩案跨越60票過關門檻的機會都不高，但某些共和黨參議員態度軟化，紛紛表示願意考慮支持某種形式的保費補助延長。

華爾街日報報導，越來越多共和黨籍參議員、眾議員開始違抗黨團命令，轉向支持讓俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)延長保費補助，爭取時間推動更大規模的歐記健保改革。歐記健保2010年通過立法以來，共和黨數度嘗試推翻卻未能成功，ACA保費補助今年底即將到期，某些共和黨國會議員最近表示，願意支持短期延長補貼。

在川普第一任政府擔任白宮醫生的共和黨德州眾議員傑克森(Ronny Jackson)，願意支持短期延長保費補助，直到全面改革歐記健保問題。

緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)、俄亥俄州參議員賀斯提(Jon Husted)、肯薩斯州參議員馬歇爾(Roger Marshall)、賓州眾議員布雷斯納罕(Rob Bresnahan)、紐約州眾議員勞樂(Mike Lawler)等共和黨國會議員已經加入推動或參加連署，支持透過抵稅(tax credits)讓歐記健保保費補助延長一年至兩年，同時納入加強打擊詐騙、對較高收入家庭祭出資格限縮等配套方案。

柯林斯、賀斯提、馬歇爾在2026年都面臨連任選舉考驗，布雷斯納罕、勞樂則因為置身藍州選區而處於劣勢。

報導指出，極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)前任主席、共和黨俄亥俄州眾議員喬登(Jim Jordan)日前在黨團閉門會議裡說，共和黨必須針對短期延長補助自行推出版本，並且搭配大幅改革的方案，如果沒有這麼做，在中間派推動ACA保費延長補助之際，保守派等於遭到邊緣化。

喬登受訪時則表示，許多好的提案必須加入立法，「但我們也要體認的事實是，再過幾天就要面臨斷崖，某些共和黨員非常擔心，我覺得我們所有人都非常擔心」。

