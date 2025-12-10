我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約這大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

美簽證加嚴審查社群帳戶 川普：不擔心遊客減少

史考特今年捐款暴增至71億元 她送錢方式「神秘又獨特」

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史考特的慈善風格獨樹一幟，除2023年公開接受申請外是無法向她申請，也無法直接聯繫到她本人，因為她沒有設立慈善辦公室或基金會。(美聯社)
史考特的慈善風格獨樹一幟，除2023年公開接受申請外是無法向她申請，也無法直接聯繫到她本人，因為她沒有設立慈善辦公室或基金會。(美聯社)

作家及慈善家麥肯錫‧史考特(MacKenzie Scott)是亞馬遜共同創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)前妻，離婚後利用龐大贍養費積極從事慈善事業，在2025年合計向非營利組織捐出高達71億元，是近年最大筆的年度捐贈金額，然而如何向她申請捐款卻無任何途徑，所有獲捐款的機構都是臨收到一刻才知道。

綜合美聯社等報導，史考特9日在她的網站「Yield Giving」宣布，在2025年共捐出71億元，聲稱任何金額都只是向社區表達關愛之情。

55歲的史考特自2019年離婚後開始每年向非營利組織捐款，且逐年遞增，2023及2024分別捐出21億元及26億元，連同今年累計捐款達236億元。

根據「富比世」(Forbes)估計，史考特的淨資產為330億元，大部分來自2019年與貝佐斯離婚後，所獲得的亞馬遜股票。她恢復單身後便專注於慈善事業，持續透過減持亞馬遜股份來做公益，拜股價漲勢之賜，她的財富受影響極小，目前在「富比世」富豪榜上排名第 52。

史考特已成為美國最慷慨的慈善家之一，她的捐款一直引起非營利組織和及慈善機構的關注，因為這些捐款沒有任何附加條件，沒有使用限制，組織可自行決定如何運用，獲捐金額通常遠遠超過受惠機構的年度預算。

但她的慈善風格獨樹一幟，除2023年公開接受申請外是無法向她申請，也無法直接聯繫到她本人，因為她沒有設立慈善辦公室或基金會。通常情況下，受惠機構都是在臨到收到捐贈前一刻，透過中間人才獲悉。

就以今年為例，在史考特宣布已捐了71億元之前，已有十幾所黑人學院及大學今年收到斯科特7.83億元捐款。

總部位於加州的非營利組織「一萬度」(10,000 Degrees)，今年初收到她捐贈4200萬元。該組織主要為低收入學生提供獎學金及其他支持，幫助他們無需貸款即可大學畢業。

史考特近期特別關「多元、平等和包容」(DEI)、教育及災害救助，這三個領域正是川普政府大幅削減的項目。

亞馬遜 富比世 貝佐斯

上一則

哪個倒楣蛋？川普空軍一號發言遭廁所門「突襲」：出來吧

延伸閱讀

貝佐斯前妻史考特再捐巨款 麥賽德加大受惠

貝佐斯前妻史考特再捐巨款 麥賽德加大受惠
民主黨版歐記健保補貼方案過關機會低 共和黨有替代選項

民主黨版歐記健保補貼方案過關機會低 共和黨有替代選項
貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元

貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元
貝佐斯前妻麥肯齊史考特 捐5000萬美元給東灣州大 校史最高

貝佐斯前妻麥肯齊史考特 捐5000萬美元給東灣州大 校史最高

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶