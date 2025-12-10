史考特今年捐款暴增至71億元 她送錢方式「神秘又獨特」

史考特的慈善風格獨樹一幟，除2023年公開接受申請外是無法向她申請，也無法直接聯繫到她本人，因為她沒有設立慈善辦公室或基金會。(美聯社)

作家及慈善家麥肯錫‧史考特(MacKenzie Scott)是亞馬遜 共同創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)前妻，離婚後利用龐大贍養費積極從事慈善事業，在2025年合計向非營利組織捐出高達71億元，是近年最大筆的年度捐贈金額，然而如何向她申請捐款卻無任何途徑，所有獲捐款的機構都是臨收到一刻才知道。

綜合美聯社等報導，史考特9日在她的網站「Yield Giving」宣布，在2025年共捐出71億元，聲稱任何金額都只是向社區表達關愛之情。

55歲的史考特自2019年離婚後開始每年向非營利組織捐款，且逐年遞增，2023及2024分別捐出21億元及26億元，連同今年累計捐款達236億元。

根據「富比世 」(Forbes)估計，史考特的淨資產為330億元，大部分來自2019年與貝佐斯離婚後，所獲得的亞馬遜股票。她恢復單身後便專注於慈善事業，持續透過減持亞馬遜股份來做公益，拜股價漲勢之賜，她的財富受影響極小，目前在「富比世」富豪榜上排名第 52。

史考特已成為美國最慷慨的慈善家之一，她的捐款一直引起非營利組織和及慈善機構的關注，因為這些捐款沒有任何附加條件，沒有使用限制，組織可自行決定如何運用，獲捐金額通常遠遠超過受惠機構的年度預算。

但她的慈善風格獨樹一幟，除2023年公開接受申請外是無法向她申請，也無法直接聯繫到她本人，因為她沒有設立慈善辦公室或基金會。通常情況下，受惠機構都是在臨到收到捐贈前一刻，透過中間人才獲悉。

就以今年為例，在史考特宣布已捐了71億元之前，已有十幾所黑人學院及大學今年收到斯科特7.83億元捐款。

總部位於加州的非營利組織「一萬度」(10,000 Degrees)，今年初收到她捐贈4200萬元。該組織主要為低收入學生提供獎學金及其他支持，幫助他們無需貸款即可大學畢業。

史考特近期特別關「多元、平等和包容」(DEI)、教育及災害救助，這三個領域正是川普政府大幅削減的項目。