一洲焦點／准Nvidia售中用意？報告示警中侵台 美恐大敗

撐就業市場 Fed再降息1碼至3.5-3.75%

哪個倒楣蛋？川普空軍一號發言遭廁所門「突襲」：出來吧

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
0:00 /0:00
美國總統川普。（路透）
希望洗手間裡的人沒有在裡頭來一招「空軍二號」。

據紐約郵報報導，事發當時，川普總統正搭乘空軍一號，因一名記者粗心揮動長桿麥克風，他正在語帶責備地提醒對方。話才說到一半，卻意外被洗手間的門打斷。

「你們用那東西得小心點。你知道，這是政府的飛機，但我還是想好好保護它。」川普說。

就在此時，洗手間的門突然從內側打開，正好撞上川普站著的位置，輕碰到他的右肩。

裡頭那名尚未曝光身分的使用者立刻又把門關上，而川普則轉頭望向洗手間，露出一抹帶著玩味的微笑。

「喂？裡面有人呢。出來吧！」他打趣道。尷尬又好笑的場面讓在場記者忍不住竊笑。

不過，那位倒楣的使用者似乎被嚇得不輕，最後決定整場簡報都躲在洗手間裡。期間，川普繼續回答了有關延長「可負擔健保法」（Affordable Care Act）補貼的提問，這正是近期漫長政府停擺的核心爭議之一。

當川普離開門口、接續接受記者提問時，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）悄悄將門打開一條縫，往裡探頭，似乎想安撫或解救這位因意外而深陷尷尬的工作人員。

最後，她又輕輕把門合上，轉身離去。她與身旁的特勤局探員相視一笑，替這段飛機上的趣味插曲畫下輕鬆的句點。

川普 白宮 健保

