馬斯克：若能重來一次 不會加入DOGE

馬斯克在播客節目中說，若能重來一次，不會加入DOGE，寧可專注在自己旗下公司。路透

馬斯克 9日在播客節目中表示，若能重來一次，不會加入「政府效率部」（DOGE），寧可專注在自己旗下公司。但他也說，在替納稅人省錢方面，DOGE「多少」有點成就。

Business Insider報導，馬斯克在「The Katie Miller Podcast」節目受訪時說，當初為了放慢政府支出而成立DOGE，他依舊認為是值得的，但不認為自己在川普 政府裡工作的幾個月間，DOGE產生多大的效果。

馬斯克說：「我們小有成就，在一定程度上是」，「我們取消了許多沒道理、完全浪費的補助，比方說，原本每年可能多達1,000億美元，甚至2,000億美元的幽靈款項，光是強制要求提領碼和提領理由，就可阻止款項提撥。」

BI日前報導，馬斯克最初預期DOGE將替政府省下約2兆美元，但在4月改口表示，該部門估計將為2026年度省下近1,500億美元。馬斯克在5月底離開DOGE。

DOGE在7月解散前為政府省下多少錢不得而知，但根據Politico 8月的一項分析，經證實被取消的合約與政府減少的支出，合計達14億美元。

被問及若歷史重演，是否會加入DOGE時，馬斯克說，「我想應該不會。會嗎？我想可能不會，我不知道」，「我應該會發展自己的公司，還有車子—他們（抗議人士）應該就不會燒毀那些車子」。

該節目主持人凱蒂·米勒是白宮 副幕僚長米勒（Stephen Miller）的妻子，曾經在馬斯克主導的DOGE擔任顧問。