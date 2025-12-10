前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

羅穆尼曾代表共和黨角逐總統。（美聯社檔案照）

前猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)曾代表共和黨 角逐2012年總統大選，正在跟羅穆尼哥哥打離婚官司的64歲兄嫂凱莉‧伊莉莎白‧羅穆尼(Carrie Elizabeth Romney)，今年10月在加州華倫 西亞(Valencia)一處停車場墜樓死亡，成為媒體報導焦點。洛杉磯郡(County of Los Angeles)法醫辦公室9日指出，凱莉死亡原因為跳樓自殺。

凱莉死訊傳出之後不久，羅穆尼曾發表聲明說，全家人對於凱莉的過世感到難過，請求外界尊重家人隱私。

凱莉是羅穆尼84歲哥哥史考特‧羅穆尼(G. Scott Romney)的第三任妻子，時人雜誌(People)報導，史考特‧羅穆尼今年6月向法院訴請離婚時說，夫妻兩人之間存有「無法化解的歧異」(irreconcilable differences)，從5月25日開始分居。

史考特‧羅穆尼要求法官免除離婚官司期間以及未來的所有撫養費開銷，理由是兩人各自資產與債務都屬於個人財產，結婚之前就已持有。凱莉律師馬基(Paulina Markey)對時人雜誌說，直到凱莉死亡時，離婚官司仍未結束。

紐約郵報取得法院紀錄指出，身為資深律師的史考特‧羅穆尼在離婚官司中窮盡一切所能防止凱莉分得任何資產，凱莉則除了另行提告爭取撫養費，還要求賠償訴訟花費。

史考特‧羅穆尼與凱莉原本住在價值72萬5000元的華倫西亞康斗公寓(condo)。凱莉在2001年時曾跟當時的丈夫共同聲請美國破產法第11章(Chapter 11)破產保護。

史考特‧羅穆尼2016年梅開三度迎娶凱莉，兩人在先前婚姻中都有兒女。

史考特‧羅穆尼共有育有七名兒女，與第一任妻子所生的女兒朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)曾任共和黨全國委員會(Republican National Committee)主席。