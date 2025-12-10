我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷初創公司爭相生產美所需關鍵礦產 以削弱中主導地位

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

失蹤女飛行員懸案解密文件：家屬認為從事美政府任務遇難

記者顏伶如／即時報導
美國女飛行員艾美莉亞‧厄哈特（Amelia Earhart）。（美聯社）
美國女飛行員艾美莉亞‧厄哈特（Amelia Earhart）。（美聯社）

被喻為「二十世紀最大懸案」之一的美國女飛行員艾美莉亞‧厄哈特(Amelia Earhart)1937失蹤事件，數十年來引發諸多揣測以及陰謀論，川普總統今年9月下令解密所有相關文件。根據國家檔案館(National Archives)11月25日公布的最新一批3700頁資料與56份PDF檔案，厄哈特的母親艾咪‧厄哈特(Amy Earthart)認為，女兒是從事「美國政府任務」時「死在日本」，並不是如外界所言的「葬身於太平洋」，美國政府任務則可能來自「口頭命令」(verbal orders)。

1937年7月2日，39歲的厄哈特駕駛洛克希德(Lockheed )伊萊克特拉型(Electra 10E)雙引擎小飛機，與導航員努南(Fred Noonan)從新幾內亞(New Guinea)第二大城萊城(Lae)起飛 ，目的地是太平洋中部豪蘭島(Howland Island)。這是厄哈特長達2萬9000英里的環球飛行之旅最後一段，受到世人高度期待，但卻從此失蹤。

川普今秋下令為厄哈特檔案解密後，國家檔案館11月25日公布第二批資料，其中包括1937年7月13日當時美國國務卿赫爾(Cordell Hull)與日本駐美大使齊藤博(Hiroshi Saito)的對話備忘錄，內容顯示日本派遣兩艘船隻參與厄哈特的搜救行動，派駐夏威夷與其他地點的日本外交官也收到命令，必須密切注意搜救行動並提供適當協助。

另外，根據新聞稿紀錄，羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)1937年7月20日與一名記者對話時說，來自檀香山的電報指出，厄哈特搜救行動耗費400萬元。羅斯福也說，海軍飛機根據規定每年要記錄飛行時數，參與厄哈特搜救的時間可以納入計算。

根據1949年7月24日的新聞剪報，艾咪‧厄哈特說女兒是在從事「美國政府任務」(a United States government mission)時「死在日本」(died in Japan)，並不是如外界所言的「葬身於太平洋」(not in the Pacific Ocean)。艾咪‧厄哈特指出：「我同樣確定她沒有在海上迫降。」

福斯新聞網10日報導，迄今仍在流傳的某些陰謀論都認為，日本在厄哈特失蹤裡扮演某些角色。許多研究人員推論，厄哈特沒有墜機，而是降落到尼庫馬羅羅島(Nikumaroro)，受困當地直到過世。

日本 川普 國務卿

上一則

Fed主席淪為「跛鴨」？未必 鮑爾卸任前可能壞了川普大事

延伸閱讀

泰勒絲明年6月夢幻婚禮 傳砸重金搶場地遭否認

泰勒絲明年6月夢幻婚禮 傳砸重金搶場地遭否認
國家公園免費日明年新增川普生日 刪除金恩紀念日及六月節

國家公園免費日明年新增川普生日 刪除金恩紀念日及六月節
小紅書與小橘書 反映兩岸僵局

小紅書與小橘書 反映兩岸僵局
紐約州市府達協議 羅斯福島主租約延10年

紐約州市府達協議 羅斯福島主租約延10年

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位