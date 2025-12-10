政府宣布與1稀土公司合作後 米勒高價出售持股惹議

白宮副幕僚長米勒。(路透)

根據公務員申報紀錄，川普 政府今年夏天宣布與位於拉斯維加斯的稀土 礦物磁鐵公司MP Materials簽訂採購協議，相隔一個月之後，白宮 副幕僚長米勒(Stephen Miller)在MP Materials股價創歷史新高之際出售持股，持股價值在5萬元至10萬元之間。

MP Materials今年7月9日股價30.03元，宣布與川普政府簽訂合作協議的7月10日，當天股價上揚到45.23元，到了8月14日更漲到76.58元的歷史新高。米勒在8月14日賣掉價值5萬元至10萬元之間的持股。MP Materials發布財報之後，股價在10月14日進一步漲到約99元，12月9日則以59.82元收盤。

紐約時報9日報導，申報紀錄顯示，米勒在8月間完成賣掉大約20家公司的股票，MP Materials是其中之一，還有幾家川普政府取得持股的公司，包括英特爾(Intel)與西屋(Westinghouse)。

報導指出，米勒似乎沒有直接參與聯邦政府與MP Materials的洽談，不過米勒身為白宮副幕僚長，掌理範圍廣泛、包羅萬象的政策及國安問題，先前曾針對美國稀土公開發表評論。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)說，米勒賣股票並沒有任何利益衝突。她說，米勒加入川普政府初期就與美國官箴局(Office of Government Ethics)協調，同意配合官箴局指示的時間表出售股票。

政府道德操守監督團體「公共公民」(Public Citizen)共同主席魏斯曼(Robert Weissman)說，米勒購買與出售MP Materials並沒有明顯違反操守法規之處，「話雖如此，這是對一家鮮為人知的公司做出大筆投資，而且這家公司剛好因為川普政府不尋常的介入而獲得巨大利益，從最低標準來看，予人觀感真的很不好」。

根據申報紀錄，米勒8月間賣掉價值1萬5000元至5萬元之間的西屋母公司Cameco股票。今年10月，川普政府透過核反應爐興建計畫獲得持有西屋8%股份的選擇權。

米勒8月間也賣掉至少價值數十萬元的股票，包括通用航空(GE Aerospace)、帕蘭泰爾(Palantir)、亞馬遜(Amazon)等。