我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美聯社報導，吉斯勒9日深夜已自行宣布當選。(美聯社)
美聯社報導，吉斯勒9日深夜已自行宣布當選。(美聯社)

喬治亞州民主黨候選人吉斯勒(Eric Gisler)9日在喬州眾議會第121選區、向來被視為共和黨鐵票倉的補選中，爆冷擊敗共和黨對手葛斯特(Mack Guest IV)獲勝。

美聯社報導，吉斯勒9日深夜已自行宣布當選，他在非官方的計票結果中，以約200票的優勢領先葛斯特。

喬州州務卿辦公室發言人辛納斯(Robert Sinners)表示，在最終計票結果出爐前，可能還會剩下一些臨時選票(provisional ballots)。

吉斯勒接受「美聯社」電話訪問時表示，「我認為我們正好在正確的時間傳遞訊息」，他將勝選歸功於民主黨選民的熱情，但稱部分共和黨人尋求改變。

吉斯勒指出，經濟議題是選民倒戈的關鍵，共和黨政治人物去年承諾降低物價卻未兌現，加上近期電費上漲惹民怨。

「國會山莊報」報導，吉斯勒在共和黨票倉爆冷勝選令人跌破眼鏡，選舉分析機構「決策台總部」(Decision Desk HQ)指出，川普總統去年在該選區以12個百分點的優勢獲勝。

民主黨今年以來在各地選舉斬獲勝利，凸顯選民對川普政府的不滿情緒升溫。

共和黨 民主黨 喬州

上一則

女性失智為男性2倍 醫界嘗試荷爾蒙療法預防

下一則

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

延伸閱讀

喬州谷內郡21歲阿里 成最年輕州眾議員

喬州谷內郡21歲阿里 成最年輕州眾議員
希金斯當選邁阿密市長 民主黨30年來第1人

希金斯當選邁阿密市長 民主黨30年來第1人
格林CBS受訪轟MAGA 川普以「雙關語」嘲弄姓氏

格林CBS受訪轟MAGA 川普以「雙關語」嘲弄姓氏
民主黨版歐記健保補貼方案過關機會低 共和黨有替代選項

民主黨版歐記健保補貼方案過關機會低 共和黨有替代選項

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元