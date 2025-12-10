喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

美聯社報導，吉斯勒9日深夜已自行宣布當選。(美聯社)

喬治亞州民主黨 候選人吉斯勒(Eric Gisler)9日在喬州 眾議會第121選區、向來被視為共和黨 鐵票倉的補選中，爆冷擊敗共和黨對手葛斯特(Mack Guest IV)獲勝。

美聯社報導，吉斯勒9日深夜已自行宣布當選，他在非官方的計票結果中，以約200票的優勢領先葛斯特。

喬州州務卿辦公室發言人辛納斯(Robert Sinners)表示，在最終計票結果出爐前，可能還會剩下一些臨時選票(provisional ballots)。

吉斯勒接受「美聯社」電話訪問時表示，「我認為我們正好在正確的時間傳遞訊息」，他將勝選歸功於民主黨選民的熱情，但稱部分共和黨人尋求改變。

吉斯勒指出，經濟議題是選民倒戈的關鍵，共和黨政治人物去年承諾降低物價卻未兌現，加上近期電費上漲惹民怨。

「國會山莊報」報導，吉斯勒在共和黨票倉爆冷勝選令人跌破眼鏡，選舉分析機構「決策台總部」(Decision Desk HQ)指出，川普總統去年在該選區以12個百分點的優勢獲勝。

民主黨今年以來在各地選舉斬獲勝利，凸顯選民對川普政府的不滿情緒升溫。