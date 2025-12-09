我的頻道

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

記者顏伶如／即時報導
聯邦政府從今年9月底對於社會福利發放已經不再寄發傳統式紙本支票。示意圖（美聯社）
聯邦政府從今年9月底對於社會福利發放已經不再寄發傳統式紙本支票。示意圖（美聯社）

美國鑄幣局(U.S. Mint)今年11月停鑄發行超過兩個世紀的1分錢硬幣，紙本支票是否成為下一個淘汰目標備受矚目。聯邦準備理事會(Federal Reserve)4日發布公告指出，由於使用量下降、詐欺問題嚴重，正在考慮「逐步結束(winding down)為其他銀行提供的支票服務。有線電視新聞網(CNN)分析，如果停用紙本支票，沒有銀行帳戶的民眾、老年人消費者以及依然收紙本支票的商家，恐將受到不成比例的重大衝擊，引發資金取得是否便利、金融包容性(financial inclusion)等層面問題。

為了全面轉型為現代化服務，聯邦政府從今年9月底對於社會福利發放已經不再寄發傳統式紙本支票。聯準會4日公告指出，紙本支票的使用隨著時間增長逐漸下降，支票詐騙案例逐漸增加，而數位支付選項則越來越多，如果央行要在未來維持與現在一樣的支票服務水準，必須為支票基礎建設做出大量投資。

亞特蘭大聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)今年6月公布調查研究指出，去年逾90%接受調查的消費者表示比較喜歡支票之外的其他付款方式，只有6%受訪者仍用支票付款。相較之下，2017年時使用支票付款的消費者有18%。

Venmo、PayPal、Zelle等電子支付系統的出現，讓傳統紙本支票的需求變少，不過支票在付款機制裡還是占有重要部分。聯準會負責監管的副主席米雪兒‧鮑曼(Michelle Bowman)指出，支票約占所有交易數量的5%，在所有支付金額當中占21%。

鮑曼對聯準會公告發表不同意見指出，支票仍然是消費者與企業重要的支付機制，停止聯準會支票服務並非解決日漸猖獗支付詐欺問題的有效之道。

如果停止使用紙本支票，沒有銀行帳戶的民眾、老年人以及某些商家將面臨問題。根據聯準會統計，2024年裡有6%成年人沒有銀行帳戶，在年收入低於2萬5000元的民眾當中，則有22%沒有銀行帳戶。對於新科技感到不適應的老年人、全國大約10%沒有智慧型手機的美國人，都將因為轉型為電子支付而處於劣勢。支票對某些商家來說，收款時是節省成本的重要方式，不必承擔信用卡付款的交易手續費。

聯準會 亞特蘭大 智慧型手機

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46

