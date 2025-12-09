我的頻道

黎智英女兒投書：北京再不釋放 父親將成自由烈士

傳中國將限制H200進口 推動本土晶片與Nvidia競爭

今年「黑五」有沒有搶購？收入高低兩樣情

記者顏伶如／即時報導
紐約消費者11月28日在長島羅斯福購物中心採購。（路透檔案照）
相較於過去幾年的「黑色星期五」(Black Friday)採購日，今年有沒有參與折價採購，收入高低成了畫分指標。市場調查機構「消費者優勢」(Consumer Edge)公布的信用卡最新數據顯示，年收入15萬元以上的較高收入家庭，今年「黑色星期五」到「網購星期一」(Cyber Monday)之間的開銷比一年前同期增加3%，家庭年收入4萬元以下的民眾在這幾天內的開銷，則比一年前縮水2%。

華盛頓郵報9日報導，今年底假期購物旺季的消費模式打破長年傳統，出現家庭收入高低兩樣情的狀況。去年低收入家庭是參與「黑色星期五」最踴躍的族群，但今年物價居高不下，讓低收入家庭放棄許多採購機會。

「消費者優勢」洞察部總監岡瑟爾(Michael Gunther)說，今年與以往截然不同，不論從哪個角度看，經濟狀況不均衡都影響著民眾的花錢方式。

感恩節隔天的「黑色星期五」是年底假期購物季起點，對零售業者來說是年度重頭戲。以往大幅折購僅出現在「黑色星期五」，後來逐漸演變成從「黑色星期五」到「網購星期一」的整個周末。對許多消費者來說，這四天是搶購到超低價折扣商品時機的同義詞。

經濟學者指出，往年低收入家庭最常在「黑色星期五」採購禮物以及家庭必需品，但今年許多低收入家庭手頭較緊，採購不再是選項之一。

富國銀行(Wells Fargo)經濟學者葛林(Shannon Grein)表示，消費者兩極化(consumer bifurcation)越來越嚴重。葛林表示：「如果仔細觀察，會發現中低收入階層比往常更為掙扎。」

國際信評機構穆迪分析(Moody's Analytics)指出，如今美國第一次出現收入排行榜最頂端10%的民眾占所有支出約半數的狀況，1990年代時僅占35%。

「全國零售聯盟」(National Retail Federation)估計，今年底假期購物季銷售仍將比去年成長4%。

挑戰Netflix 派拉蒙779億敵意收購華納 華納得知這樣說

川普政府草擬委內瑞拉總統馬杜洛若被推翻的因應計畫

