曾因占穩租單元遭批評 曼達尼上任後將遷瑰西園

遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立

編譯盧炯燊／即時報導
密克爾斯(左)在英國倫敦讀大學期間，殺害華人女友王哲(右)。經陪審團超過16小時審議後，8日裁定密克爾斯謀殺罪名成立。(倫敦大都會警察局照)
密克爾斯(左)在英國倫敦讀大學期間，殺害華人女友王哲(右)。經陪審團超過16小時審議後，8日裁定密克爾斯謀殺罪名成立。(倫敦大都會警察局照)

美國一名富家子在英國倫敦讀大學期間，遭華裔女友質疑把性病傳染給她，兩人發生爭吵時，他先用刀刺傷對方，之後壓住她頸子，最終女友倒在血泊中死亡。經陪審團超過16小時審議後，8日裁定他謀殺罪名成立，還押等候判刑。

每日郵報(Daily Mail)報導，被告是來自美國芝加哥的26歲的密克爾斯(Joshua Michals)，是倫敦大學金史密斯學院(Goldsmiths, University of London)學生，攻讀電影製作碩士學位，被控於2024年3月20日，在31歲被害人、華裔女子王哲(Zhe Wang，譯音)位於倫敦東南路易斯罕區(Lewisham)的公寓內將她刺兩刀後，再用手臂壓住她的頸子，密克爾斯聲稱只是為了制服王哲。

王哲是在同一學院攻讀創意寫作與教育碩士學位，希望成為一名教師。她遇害後，校方讚她是「出色的作家」，並將把她的作品收錄進一本選集中。

案情透露，密克爾斯在刺傷王哲後並未報警，而是打電話給在美國的父親索取律師聯絡方式，直至案發3個小時後才打電話叫救護車，任由王女倒伏血泊，並向警方表示當時情況「看來不必這麼著急」。但是檢方說，王哲在被攻擊後至少還活了30到60分鐘。

王哲當場被警方證實死亡，警方其後控告密克爾斯謀殺罪。

案情透露，密克爾斯還有其他女友及發生過性關係，與王哲交往僅數個月不算親密，之前發生一次性關係，而這是此宗兇案的起源。

據悉，王哲有「潔癖」，甚至要求在坐沙發前先要消毒。在與密克爾斯發生性關係後，發現皮膚上有一個「紅點」，懷疑被他傳染性病。

案發前一天王哲當面質問，並憤怒要求他去做檢驗。兩人之前已就此發生爭執，因為在發生性關係前，王哲曾堅持要查看他是否有性病的檢測結果，但後來沒有堅持，而事後發現自己身上出現了皮疹時非常擔憂及憤怒。兩人爭吵後第二天，密克爾斯到王哲的寓所再起衝突。

密克爾斯在庭上自辯，他上完廁所出來後發現對方神情「瘋狂、像著了魔一樣」，手持利刀，隨後兩人發生扭打。他聲稱是自衛奪過刀刺了對方的臉部兩次，並勒死了她，任由她倒在血泊中死去。

案件審訊期間，密克爾斯父母從美國趕來聽審，陪審團商議後裁定他謀殺罪成，法官將擇日判刑聆訊。

華裔 芝加哥

華航董事長重返鳳凰城母校 勉勵培訓機師展翼築夢

