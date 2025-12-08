挑戰Netflix…派拉蒙砸779億 發動「敵意收購」華納

派拉蒙由大衛·艾里森掌舵。（路透）

派拉蒙影業8日（周一）對華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery, WBD）發起779億美元敵意收購要約，在華納同意與Netflix 達成交易僅數日後，派拉蒙便直接向股東提出收購這家傳奇娛樂公司的方案，該公司旗下擁有CNN、TBS、HGTV等電視網及HBO Max串流平台。

華爾街日報報導，由大衛·艾里森(David Ellison)掌舵的派拉蒙主張，其以每股30美元全現金收購華納的方案，對股東更為有利，且更可能通過監管審查。派拉蒙聲明其收購方案「較Netflix的報價多提供180億美元現金」。

艾里森周一上午在CNBC表示：「我們此行旨在完成既定目標。」

Netflix周五宣布，將在華納兄弟完成拆分後，以現金加股票交易方式收購其影視製作部門及HBO Max串流業務，總價720億美元，相當於每股27.75美元。

派拉蒙決定直接向華納股東提出收購要約，此舉可能引發一場混亂的公開戰役，爭奪華納旗下HBO、哈利波特及DC漫畫等夢寐以求的資產。

派拉蒙表示，其收購方案將獲得艾里森家族與紅鳥資本的全面支持，並獲得美國銀行、花旗集團及阿波羅集團540億美元的債務承諾。

派拉蒙還透露已獲得沙烏地阿拉伯、阿布達比與卡達主權財富基金，以及川普 女婿庫許納旗下私募公司Affinity Partners的股權承諾。派拉蒙強調所有投資方均同意放棄表決權，此舉或有助於交易在華盛頓的推進。

公開收購耗時費資且失敗案例眾多。對市值僅約150億美元的派拉蒙而言，此舉實屬大膽之舉——畢竟其對手Netflix市值遠超4000億美元。

Netflix拒絕就派拉蒙收購案置評。該收購案以企業價值基準（含承擔債務）對華納估值達1,084億美元。

派拉蒙周一指控華納兄弟從未進行實質性磋商，盡管過去12周內已提交六份收購提案。股東須於1月8日前決定是否交出股份，除非時程延長。

艾里森在CNBC表示：「對方反覆強調要求全現金交易，我們已提出全現金方案。」

若派拉蒙勝出，這家標誌性華納影業與CNN新聞頻道將成為埃里森及其父拉里·埃里森(Larry Ellison)日益壯大的媒體科技帝國版圖。甲骨文共同創辦人拉里·埃里森與川普關係密切，在總統促成的初步協議後，該家族已確定將在TikTok美國業務中扮演重要角色。

派拉蒙上周致函華納律師團隊警告，基於美國及海外監管障礙，其與Netflix的交易恐難成案。Netflix在協議中納入高達58億美元的解約金條款——此為史上最高金額之一，彰顯其對交易完成的樂觀預期。共同執行長泰德·薩蘭多斯表示，公司對交易獲批「極具信心」。

川普周日於甘迺迪中心活動前向記者表示，Netflix收購華納的交易「可能引發問題」，因這將使該串流巨頭掌握龐大市場份額。

「他們本就占有極高市占率，」川普指出，「一旦收購華納兄弟，其市占率將大幅攀升。」他補充道：「我將參與這項決策。」