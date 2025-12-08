我的頻道

川普擬今宣布120億美元農民援助計畫…今日你應知道5件事

日本青森縣外海7.6地震 第一波海嘯抵達

社安金混淆「超額付款」她被追討6.3萬…數周不還恐坐牢

記者顏伶如／即時報導
社安金福利制度下出現混淆的美國老年人突然間被認定拿到超額付款，處境困難。（美聯社）
住在賓州巴特勒(Butler)的婦人露絲安‧皮克德(Ruthann Pickerd)日前向當地電視台WPXI求助表示，由於罹患罕見免疫系統疾病，2021年被迫離開服務30年的護士工作，社安金殘障福利後來遭到取消，提出豁免(waiver)申請之後一等就是17個月，收到卻是社會安全局(Social Security Administration)駁回通知，限期數周之內清償先前領取的6萬3000元超額付款( overpayment)，否則將面臨坐牢、罰款或者銀行帳戶直接扣錢。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，皮克德是許多在社安金福利制度下出現混淆的美國老年人，突然間被認定拿到超額付款，處境困難。俄亥俄州凱霍加郡(Cuyahoga County)就有一名65歲喪偶婦人向地方機關求助說，面臨社會安全局追討亡夫生前領取的超額付款。

皮克德2021年獲得領取社安金殘障福利的資格，但後來福利被取消。社會安全局認定皮克德有「全職工作」，理由是她照顧已成年殘障兒子獲得白卡(Medicaid)的補貼視同「收入」(income)，認定皮克德其實從一開始就不符合社安金殘障福利資格。

皮克德對WPXI說：「通知說我有全職工作，但我根本沒工作。」

社安金殘障福利遭取消後，皮克德向社會安全局提出豁免申請。她說，將近兩年時間等待消息如坐針氈，最後得到結果是限期年底之前償還。

皮克德的丈夫已於2022年過世。她說，社會安全局不管她或她的兒子，只顧要錢。

根據規定，出現超額付款時，社會安全局將扣留福利來追討款項。截至今年3月為止，預設償款率(default repayment rate)是100%，也就是社安金福利會扣留到超額付款還清，舊版規定的預設償款率則為10%或10元，以金額較高者為準。

被通知有超額付款問題該怎麼辦？若自認沒有收到超額付款，或對超額付款金額有異議，必須在收到通知60天之內申請「要求重新考慮」(Request for Reconsideration)；如果同意有拿到超額付款，但不是因為個人錯誤造成而且無力償還，則要在收到通知30天之內提交「請求豁免追討超額付款」(Request for Waiver of Overpayment Recovery)，才能避免追款。

對於社會安全局的超額付款決定，民眾有四個申訴機會：提出重新考慮、要求由法官主持聽證、要求聽證結果交付審查、要求聯邦區域法院介入。

