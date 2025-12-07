我的頻道

電車抵稅沒那麼簡單 華女踩雷後才知門檻限制多

冬季風暴快速移動 俄州到紐約州降雪 全美空中交通大亂

有自燃疑慮 消費者產品安全委員會宣布召回亞馬遜代銷之INIU行動電源

編譯陳韻涵／即時報導
行動電源品牌「INIU」曾在電商平台亞馬遜販售的「BI-B41」行動電源，由於內部鋰電池存在自燃疑慮，5日宣布召回21萬個電容量為10萬毫安培小時(mAh)的產品。（取材自美國消費品安全委員會官網）

消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission，CPSC)表示，行動電源品牌「INIU」曾在電商平台亞馬遜(Amazon)販售的「BI-B41」行動電源，由於內部鋰電池存在自燃疑慮，5日宣布召回21萬個電容量為10萬毫安培小時(mAh)的產品。

CPSC此次召回的商品為「INIU BI-B41」的10萬mAh行動電源，產品製造序號為「000G21、000H21、000I21、000L21」，問題產品於2021年8月至2022年4月間在亞馬遜販售。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，這款行動電源外觀為黑色或藍色，正面印有「INIU」標誌與爪印形狀的LED指示燈。

INIU已收到至少15起行動電源過熱通報，其中包括11起自燃事件，導致使用者輕微燒傷及財損。

當局呼籲購買受影響產品的消費者應立即停止使用，並至INIU官網召回頁面確認產品序號，完成登記後可獲全額退款。

鋰電池廣泛應用於電子產品、家電、無線工具及電動自行車，但亦屢傳過熱或自燃事故。

國家消防協會(National Fire Protection Association)指出，若消費者發現鋰電池產品出現異味、變色、過熱、外形變形、漏液或發出異常噪音，應立即停用。

此外，鋰電池具有自燃風險，不可隨意丟入一般垃圾桶或電池回收箱。CPSC建議應聯繫所在地的家庭有害廢物(household hazardous waste)收集中心，以正確處置鋰電池及其相關產品。

行動電源 亞馬遜 電商

