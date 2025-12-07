2戰世代凋零 珍珠港事變84周年紀念首度無當年倖存者出席

我的頻道

珍珠港事變84周年紀念 首度無當年倖存者出席

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

編譯羅方妤／即時報導
美國海軍2024年12月7日舉行珍珠港事變紀念活動，史蒂文斯（左）和喬布（右）是僅有的兩位曾親身經歷事變的倖存者。（美聯社）
美國海軍2024年12月7日舉行珍珠港事變紀念活動，史蒂文斯（左）和喬布（右）是僅有的兩位曾親身經歷事變的倖存者。（美聯社）

美國海軍7日在夏威夷珍珠港紀念珍珠港事變84周年，當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩12人在世，都已是百歲人瑞，且因健康因素無法前往珍珠港，是珍珠港事變紀念活動首度沒有倖存美軍出席。

美聯社報導，這意味今年紀念活動參加者都沒有當年襲擊的第一手記憶。珍珠港事變造成超過2300名美軍死亡，並將美國捲入二戰。隨著倖存者逝去，後人只能透過其他途徑了解這段歷史。

事變當天，駐紮在歐胡島的美軍共8萬7000人。1991年的50周年紀念活動，約有2000名倖存美軍出席，但近年來隨著二戰世代凋零，出席者愈來愈少，去年只剩兩人，今年掛零，是2020年活動因新冠疫情而未開放民眾參加以來首見。

現年105歲的喬普（Ira Schab），是去年兩名到場的倖存美軍之一，但他今年生病，不得不取消從俄勒岡州飛往夏威夷計畫。他的女兒金柏莉．海恩里希斯說：「紀念活動第一次沒有倖存者在場，我心痛得無法形容。」

今年紀念活動從當地時間7日上午7時55分開始，正是當年日軍偷襲的時刻。全場先默哀，隨後舉行莊嚴儀式，戰機將以「缺席隊形」飛越上空，其中一架戰機脫隊，象徵逝者。

以往的紀念儀式，會由倖存者們敬獻花圈悼念逝者，但這項工作近年已改由現役軍人執行。倖存者們在美軍艦艇經過亞利桑那號戰艦紀念館時，起立向現役海軍敬禮，海軍也向他們回禮。這座紀念館就位於當時沉沒的亞利桑納號戰艦上方。

許多倖存者儘管身處這樣的場合，仍顯得十分愉快，開心與老友敘舊合影。即便如此，那些令人心碎的回憶始終揮之不去。

2023年，錢德勒（Harry Chandler）向美聯社記者回憶，他當時正在基地上方山丘一座野戰醫院升旗，望向海面時看到日本飛機飛來投下炸彈。錢德勒和其他海軍醫療兵立刻跳上卡車去救治傷者。他親眼目睹亞利桑納號爆炸，聽到水兵困在傾覆的奧克拉荷馬號裡面，絕望的敲擊船體求救，他也曾協助照料受傷水兵。

錢德勒說，「當時發生的一切仍歷歷在目」。他去年在佛州一間高齡護理中心過世。

延伸閱讀

