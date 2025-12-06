美加交界地區規模7強震 逾30次餘震、未釀傷亡

我的頻道

中央社／洛杉磯6日綜合外電報導

地震學家表示，規模7.0強震今天襲擊美國阿拉斯加州（Alaska）與加拿大育空地區（Yukon territory）交界一帶多山且人煙稀少地區。當局並未發布海嘯警報，也尚未傳出災損或傷亡通報。

綜合法新社和美聯社報導，根據美國地質調查所（US Geological Survey）數據，這起地震發生在美東時間下午3時41分，隨後3小時內又發生30多次規模介於5.1至3.3的餘震。

震央位在加拿大育空首府白馬（Whitehorse）以西約248公里，以及阿拉斯加州首府朱諾（Juneau）西北方約370公里。

根據美國海嘯警報系統（US Tsunami Warning System），這起地震沒有引發海嘯的威脅。

距離震央不遠的阿拉斯加州亞庫塔特（Yakutat），警察局長凱普斯（Theo Capes）表示，這場地震「持續時間意外地長，有15到20秒」，目前未傳出傷亡或災損。

加拿大自然資源署（Natural Resources Canada）地震學家博德（Alison Bird）表示，這次地震影響最明顯的育空地區是多山區域，人口稀少。

她表示，「多數民眾通報東西從架子或牆上掉落」，但「目前看來並未出現任何結構性損壞的跡象」。

柏德補充，距離震央最近的加拿大社區為海恩斯章克申（Haines Junction），約130公里遠。根據育空統計局，該地2022年的人口為1018人。

地震距離美國阿拉斯加州亞庫塔特約91公里，美國地質調查所資料顯示，當地人口為662人。

阿拉斯加州 地震 加拿大

