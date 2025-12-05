當代最負盛名建築大師法蘭克蓋瑞逝世 享壽96歲

建築大師法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）逝世，享壽96歲。（美聯社）

美聯社報導，以打造全球最具想像力的地標建築而聞名，並享有罕見國際聲譽的建築大師法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）逝世，享壽96歲。

蓋瑞於周五在聖塔莫尼卡的住處因短暫的呼吸道疾病辭世，消息由Gehry Partners LLP幕僚長Meaghan Lloyd證實。

深受現代流行藝術影響的蓋瑞，創造出無數令人驚嘆的建築作品，包括西班牙畢爾包古根漢美術館（Guggenheim Museum）、洛杉磯華特迪士尼 音樂廳，以及柏林的DZ銀行大樓。他也曾在Meta（前身為 Facebook）執行長查克柏格的堅持下，負責其北加州總部擴建的設計。

蓋瑞幾乎囊括建築界所有頂尖獎項，其中包括被視為該領域最高榮譽的普立茲克獎（Pritzker Prize），其作品曾被形容為「清新、獨創，且徹底美式」。他也獲頒英國皇家建築師學會金獎、Americans for the Arts 終身成就獎，以及其出生國加拿大最高榮譽，加拿大勳章同伴級。

多年後，在他已不再設計傳統形式建築之際，傳出他職涯啟蒙之作，位於聖塔莫尼卡的平凡購物中心可能面臨拆除的消息。崇拜者震驚不已，但他本人卻覺得有趣。

他笑稱，「他們現在要拆掉它，然後蓋一個更接近我當初原始想法的建築。」最終該購物中心僅進行整修，外觀更現代、開放，卻仍難與他的後期傑作相比。

蓋瑞持續創作至八十多歲，並以作品改變全球城市的天際線。2007 年完工、位於紐約切爾西區的IAC大樓，外觀宛如閃耀的蜂巢；2011年啟用的76層住宅大樓「New York By Gehry」，曾是全球最高的住宅建築之一，也成為下曼哈頓的新地標。

同年，蓋瑞重返母校南加州大學 （USC）任教，並曾在耶魯與哥倫比亞大學講學。

然而，蓋瑞的作品並非人人買單。有批評者認為他的建築像極了他在安大略省提明斯礦業小鎮童年時，用廢木頭堆砌的小模型的巨大版本。

普林斯頓評論家哈爾．福斯特（Hal Foster）批評他晚年的作品「壓迫感強烈」，彷彿只為吸引觀光客；另有人形容迪士尼音樂廳像「淋雨後變形的紙箱堆」。

質疑聲甚至來自美國艾森豪家族。他們反對由蓋瑞操刀的艾森豪紀念碑設計，認為過於複雜，不符他們心中「簡單紀念」的期待。盡管家族提出異議，蓋瑞仍拒絕大幅更改設計。

若批評曾讓他感到不快，他很少表露，偶爾甚至自嘲。他曾在2005年的《辛普森家庭》中客串自己，劇中為小鎮設計的音樂廳最後竟被改成監獄，而他的靈感更來自把瑪姬．辛普森的來信揉成一團。

他笑說，「還真的有人以為我就是這樣設計建築的。」

蓋瑞本名Ephraim Owen Goldberg，1929年2月28日出生於多倫多，1947年與家人移居洛杉磯，後成為美國公民。成年後，他在第一任妻子的建議下改姓，因對方認為猶太姓氏可能影響職涯發展。

雖然他自幼喜歡畫畫和製作城市模型，但直到20歲時，一位陶藝老師看見他的天分，他才首次認真思考成為建築師的可能。他回憶，「那是我第一次覺得自己真正擅長某件事。」

1954年，他自南加 州大學取得建築學位，之後服役，並前往哈佛大學攻讀都市規畫。

蓋瑞身後遺族包括妻子Berta；女兒Brina；兒子Alejandro與Samuel；以及他在世界各地留下的建築作品。他另一名女兒Leslie Gehry Brenner已於2008年因癌症辭世。