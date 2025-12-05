我的頻道

CDC終結10年方針不建議嬰兒接種疫苗…今日你應知道5件事

如何對抗川普移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

中國貿促會赴美 大豆協會：中國市場難被取代

中央社台北5日電
中國貿促會會長任鴻斌率團赴華盛頓與美國大豆出口協會座談。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國貿促會會長任鴻斌率團赴華盛頓與美國大豆出口協會座談。美國大豆出口協會首席執行長蘇健（Jim Sutter）認為，中國市場難被取代，大豆貿易可以成為美中關係改善良好示範。

據新華社、中新社5日報導，中國貿促會與美國大豆出口協會在華盛頓於當地時間4日舉行座談，雙方對於農業領域務實合作等議題進行交流，中國企業與會代表包括中糧油脂、優合集團等相關負責人。

蘇健於會後受訪表示，中國貿促會訪美展現美中工商界展開合作、深化交流的意願，很高興中國企業來到這裡，共同努力推進合作發展。

蘇健強調中國市場對於美國大豆行業來說「很重要」。他說，美國大豆出口協會1982年起在中國展開工作迄今，美國大豆行業在中國市場耕耘很久，建立起牢固關係網絡，這也是中國市場難以被取代的原因。

蘇健表示，對於美中關係充滿信心，相信這會是一段穩固的、長期的雙邊關係，美中大豆貿易可以成為一個美中合作、改善關係的範例，展示兩國如何合作、如何重建關係，確保雙方往正確方向前進。

他說，兩個大國在打交道時，總是會存在一些緊張，這是不可避免的。全球農業鏈有巨大需求，美國希望與中國攜手合作，問題不在於需求，在於雙方如何努力滿足這些需求，確保供應鏈能夠到達市場。

蘇健提到，中國非常關注綠色發展和低碳轉型，美國大豆是全球碳足跡最低的大豆，美中雙方在綠色、低碳、可持續等方面有很大的合作潛力，美中有機會更加緊密合作，為全球樹立典範。

美中經貿團隊10月在馬來西亞吉隆坡舉行第5輪磋商，在擴大農產品貿易等問題達成共識。美國財政部貝森特（Scott Bessent）日前表示，中國準備履行承諾，包括採購大豆1200萬公噸，預計在2026年2月底前完成採購。

