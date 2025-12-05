我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

CDC推翻多年規則 不再建議新生兒施打B肝疫苗

比爾蓋茲：外援銳減造成兒童死亡數不幸攀升

中央社巴黎4日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
微軟共同創辦人暨億萬富豪慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）。路透
微軟共同創辦人暨億萬富豪慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）。路透

微軟共同創辦人暨億萬富豪慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）今天表示，西方富裕國家大幅削減國際援助下，今年全球兒童死亡人數恐怕是本世紀以來首次增加，稱這是「一大悲劇」。

比爾．蓋茲（Bill Gates）接受法新社訪問指出美國削減援助的程度最大，同為億萬富豪的馬斯克（Elon Musk）一度執掌的政府效率部（DOGE）「應該對許多人喪命負責」。

不過，身兼全球多項公衛計畫主要贊助者的比爾．蓋茲在西雅圖接受視訊訪問時也說，英國、法國及德國同樣「過度」削減援助。

根據「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）今天發布的「守門員報告」（Goalkeepers report），削減外援預計造成今年5歲以下兒童死亡人數增至480萬人，將比2024年高出20萬人。

比爾．蓋茲說道，自千禧年初以來每年約有1000萬名兒童死亡，之後死亡數逐年穩定下降，如今看到預期死亡人數增加，這是「一大悲劇」。

報告指出，今年來針對開發中國家的援助銳減27%，使瘧疾、愛滋病毒（HIV）及小兒麻痺等多種疾病的防治進展受到威脅。

比爾．蓋茲資助的「健康計量評估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation）模型推估，若全球削減援助幅度維持在約30%，到2045年底前恐怕會多出1600萬名兒童死亡。

他強調：「這代表有1600萬名母親必須面對沒有人願意、也不該承受的事。」

他並抨擊馬斯克今年稍早執掌政府效率部時，突然中斷對美國國際開發總署（USAID）的援助，導致情況「一團糟」。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）3月初宣布，川普政府正式將USAID 83%的對外援助計畫取消。

比爾．蓋茲雖認同「富裕國家預算非常吃緊」，但也對歐洲多國援助預算遭「過度」鎖定感到遺憾。

他並期盼，疫苗這類新工具能在未來5年內再次壓低兒童死亡率。

馬斯克 Bill Gates 國務卿

上一則

CDC推翻多年規則 不再建議新生兒施打B肝疫苗

延伸閱讀

歐盟首次援引數位服務法 對社群媒體X開罰1.4億美元

歐盟首次援引數位服務法 對社群媒體X開罰1.4億美元
川普政府將「全力推動」機器人產業 相關概念股暴紅

川普政府將「全力推動」機器人產業 相關概念股暴紅
OpenAI下達「紅色警戒」前 奧特曼傳有意入主1家火箭公司

OpenAI下達「紅色警戒」前 奧特曼傳有意入主1家火箭公司
馬斯克曾誇過的「朱雀三號」入軌成功 但回收火箭失敗

馬斯克曾誇過的「朱雀三號」入軌成功 但回收火箭失敗

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
19歲女學生安妮‧露西亞‧羅培茲‧貝洛沙，因非法居留，前往波士頓機場準備搭機時被聯邦移民幹員逮捕。(美聯社)

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

2025-12-03 09:54
明年2月開始，航空旅客若沒有「真實身分證」(REAL ID)，需要支付45元才能通過機場安檢後登機。圖為芝加哥國際機場安檢站。(美聯社)

未有真實身分證 明年2月起 機場安檢將支付45元

2025-12-02 01:22

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...