CDC推翻多年規則 不再建議新生兒施打B肝疫苗

聯邦疾病防治中心（CDC）的疫苗顧問委員會周五進行表決，決定不再建議所有新生兒在出生時接種B型肝炎疫苗。（歐新社）

聯邦疾病防治中心 （CDC ）的疫苗 顧問委員會周五進行表決，決定不再建議所有新生兒在出生時接種B型肝炎疫苗，終結這項實施數十年的指導方針。過去，該方針曾在降低全國B肝感染率上發揮重要作用。

這項決定是CDC聯邦預防接種諮詢委員會（ACIP）在過去一年中多次作出與主要醫學團體及臨床醫師不一致的建議之一。

B型肝炎疫苗接種時程的改變代表什麼？

由對疫苗持懷疑態度的衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）親自任命的ACIP小組以8比3的票數通過新建議，不再建議醫師為B肝檢測陰性的母親所生的新生兒在出生當下施打第一劑B型肝炎疫苗。

新建議指出，若母親未感染B肝，父母應與醫師討論是否於出生時接種第一劑疫苗。此外，對於未在出生時接種的嬰兒，第一劑B型肝炎疫苗不應早於滿兩個月時施打。

委員會同時保留現行建議：B肝檢測陽性的母親所生的新生兒仍應在出生後立即接種疫苗。

這項來自ACIP的新建議仍需CDC代理主任歐尼爾（Jim O’Neill）批准後方能正式生效。