2017年酒駕直播導致妹妹喪命 26歲女子如今遭槍擊死亡

奧朵莉亞‧桑契斯（Obdulia Sanchez）。（美聯社）

2017年，當時18歲的奧朵莉亞‧桑契斯(Obdulia Sanchez)酒後開車且一邊直播，車上載著14歲妹妹賈桂琳(Jacqueline Sanchez)與另一名女孩，結果發生車禍時沒繫安全帶的賈桂琳被彈出車外當場死亡。桑契時面對鏡頭說「我害死妹妹，但我不在乎」，引起輿論軒然大波。相隔8年後，加州 聖華金郡警長辦公室(San Joaquin County Sheriff's Office)證實，桑契斯2日晚間在史塔頓(Stockton)一起駕車濫射(drive-by shooting)案件中彈喪命。

聖華金郡警長辦公室表示，這起槍擊 案中還有另一名男子受傷，被送到附近醫院治療。到目前為止並沒有兇嫌落網。

2017年時，桑契斯在洛斯巴諾(Los Banos)酒駕，車輛衝出道路並且翻覆，妹妹與另一名女孩被彈出車外。桑契斯的直播影片照到賈桂琳屍體，震驚網友。

桑契斯後來遭到酒後開車(DUI)、駕車殺人罪( vehicular manslaughter)、危害兒童(child endangerment)等罪名起訴，被判坐牢6年。不過，桑契斯只有服刑一半就因行為良好而獲得假釋。

2019年，桑契斯因為車牌過期遭到警察盤查時開車逃逸，在路上引發高速追逐而再度被捕，警方在她的車內查出已上膛槍械。

警方表示，桑契斯2日晚間在史塔頓遭遇槍擊後，被急救人員送往醫院但傷重不治，得年26歲。