資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

記者顏伶如／即時報導
宗毓華（Connie Chung）。（美聯社）
宗毓華（Connie Chung）。（美聯社）

1990年代曾主持「CBS晚間新聞」(CBS Evening News)的已退休資深主播宗毓華(Connie Chung)對老東家提出批評說，哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞部由於高層主管貪婪，新聞品質嚴重崩壞。

派拉蒙公司(Paramount)今年10月宣布，保守派新聞人芭瑞‧魏斯(Bari Weiss)出任哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞部總編輯，直接聽命執行長艾里森(David Ellison)。

宗毓華4日接受播客節目「巴布羅‧托雷找真相」(Pablo Torre Finds Out)專訪時說，CBS新聞前途茫茫，讓她覺得非常難過。她說，如今已經不再收看CBS新聞，「我看不下去」。宗毓華是美國三大電視網電視史上晚間新聞時段首位華裔女主播。

她說：「節目格式已經完全改變新聞，如今有太多評論，真相再也沒有價值，」她表示，從消費者的角度來看，現在很難找到「良好的傳統式事實」。

她表示，如今的CBS已經不是當年效力的電視台，「這一切都是因為貪婪老闆芮德史東(Shari Redstone)以及合夥人艾里森的關係」。她說：「他們貪婪導致備受尊敬的CBS質實瓦解，分崩離析。」

