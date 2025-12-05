如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

川普政府在全國各地展開移民掃蕩。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)5日報導，川普政府在全國各地展開移民 掃蕩之後，某些民眾開始加入名稱為「社區守衛」(community defense,、「ICE 觀察」(ICE Watch)或「移民觀察」(Migra Watch)的訓練，學習如何繁忙街頭以及教堂、學校、托兒所附近巡邏，注意是否有移民幹員出現。志工們學會記錄移民幹員的行動、對左鄰右舍移民發出緊急通知，這套結合各地實際經驗的因應藍圖，規模正在擴大到全國。

報導指出，洛杉磯、芝加哥、北卡羅來納州 夏洛特(Charlotte)都發生類似狀況，許多移民害怕遇到移民和海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP)或其他聯邦機關幹員而不敢出門，當地商家面臨員工躲在家裡不願上班的問題，移民家長不敢送孩子上學。

場面火爆的幾次抗議當中，示威者跟聯邦幹員衝突結果遭到逮捕，某些抗議人士遭到國土安全部以破壞聯邦公物、攻擊聯邦幹員、妨礙執法等罪名起訴。來自地方的反抗勢力後來開始崛起，形成非正式的全國脈絡，彼此分享經驗，討論如何在不發生衝突的前提下，有效對抗移民掃蕩行動，並對社區裡的移民提供更好的支持。

紐奧良與明尼蘇達州雙子城(Twin Cities)成為最新鎖定的移民查緝目標，住在這些城市的某些居民紛紛預做準備。

「東南尊嚴而非拘留聯盟」(Southeast Dignity Not Detention)成員岡薩雷茲(Mich González)說，：「我們不會坐等事情發生。我們正在與洛杉磯、芝加哥的弟兄姊姊們組織起來，在北卡羅來納州繼續動員並且保護彼此，我們正在學習他們的所有經驗。」但他表示：「我們會用自己的方式處理。」

CNN報導，汽車喇叭聲以及尖銳的口哨聲，如今已成為地方抵抗勢力的「配樂」，居民們學會如何製造噪音聲響，做為移民幹員現身社區的警告。

全國社區支援組織「核心州」(States at the Core)與芝加哥社區團體「保護羅傑斯公園」(Protect Rogers Park)11月間某個周五下午共同舉行的「ICE觀察」網路訓練課程，吸引400多名網友參加，其中包括來自阿拉巴馬州、加州、密西根州、俄勒岡州等地民眾，一名德州婦女發言表示，感覺社區快被掃蕩行動「淹沒」。

「核心州」共同主任賈維(Jill Garvey)指出，移民逮捕行動的目擊者有三大目標：「記錄、支持、降低衝突」(document, support, de-escalate)，重點在於究責，不是干預逮捕。