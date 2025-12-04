槓上紐森 好萊塢女星荷莉貝瑞：他不該成為下一任總統

好萊塢女星荷莉貝瑞。(路透)

好萊塢女星荷莉貝瑞(Halle Berry)3日在紐約時報(New York Times)DealBook峰會上公開批評加州 州長紐森 (Gavin Newsom)，直指紐森「忽略女性、貶低中年女性價值」，並表示他「不應該成為下一任總統」。

貝瑞長期為女性更年期健康權益發聲，她之所以批評紐森，是因為紐森在2023及2024年連續否決「更年期照護公平法案」(Menopause Care Equity Act)，該法案要求加州保險 公司必須給付更年期症狀的評估與治療，例如荷爾蒙替代療法。

貝瑞先讚揚伊利諾州成為首個強制保險涵蓋荷爾蒙療法的州，隨後話鋒一轉批評紐森：「在我偉大的加州，我的州長紐森連續兩年否決了我們的更年期法案。」

貝瑞接著說：「但沒關係，他不會永遠當州長。既然他這樣忽略占人口一半的女性，並貶低步入中年的我們，他可能也不應該成為我們的下一任總統。」

59歲的貝瑞說：「反正到了我這個歲數，我他X的什麼都不怕了。」

這番話在紐森即將上台受訪前拋出，引起現場觀眾驚呼，並迅速成為媒體及社群熱議焦點。紐森在之後上台，但並沒有公開回應貝瑞的發言。

紐森否決該法案的理由是擔憂增加州預算負擔以及與聯邦法衝突，但未提出替代方案。

紐森的州長任期將於2026年底結束，他於10月證實，正在考慮2028年出馬競選總統。