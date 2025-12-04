華府炸彈嫌犯住豪宅、年僅30 祖母：他連蒼蠅都不會傷害

聯邦調查局搜查炸彈嫌犯寇爾二世位於維吉尼亞州郊區的住所。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )4日前往搜查2021年1月5日在民主、共和兩黨全國委員會外放置炸彈的嫌犯住家，他的身分已確認為來自維吉尼亞州 的30歲男子寇爾二世(Brian Cole Jr.)。

編輯推薦 1月6日前夕華府 炸彈嫌犯被捕 身分曝光

寇爾於4日清晨被聯邦調查局逮捕，當局表示，寇爾於國會準備認證拜登總統選舉勝利前一晚，在華府四處徘徊，並分別在兩大政黨總部外放置可引爆的管狀炸彈。

寇爾住在維吉尼亞州郊區一處高級住宅，消息人士表示他有無政府主義傾向。

這起案件困擾聯邦調查局近五年，根據時間推算，寇爾疑似犯案時只有25歲左右。

紐約郵報(New York Post)報導，嫌犯的祖母羅蕾塔(Loretta)否認孫子涉案，並形容他「有點自閉」，沒有任何政治傾向。

她在電話訪問中表示：「他幾乎像自閉症一樣，因為他對很多事情都不太理解。我希望他現在不要亂說話。」

「他非常純真…連一隻蒼蠅都不會傷害。他不是那種人。」

她並說：「我完全不相信這件事。他不是恐怖分子。」

她表示，寇爾在家族經營的保釋擔保公司「Brian Cole Bail Bonds」工作，很少出門，只會為了採買或上班外出。

該公司已遭FBI搜查。

當被問到寇爾是否於1月5日出現在華府時，羅蕾塔回答：「我不知道。他之前有跑DoorDash外送。」

她補充：「他和華府沒有任何關聯。我甚至不知道他們怎麼會把他牽扯進這件事。」