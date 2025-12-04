哥大法學教授：因一人暴行懲罰守法移民違反美國核心理念

哥倫比亞大學（Columbia University）。（路透）

哥倫比亞法學院(Columbia Law School)教授、移民 律師艾蘿拉·穆克吉(Elora Mukherjee)4日投書紐約時報指出，過去一周忙著通知客戶庇護 申請案件已經無限期暫停。她表示，客戶包括俄羅斯與埃及的政治異議人士、蘇丹達佛(Darfur)種族滅絕倖存者、來自中國勞工組織人士、來自巴基斯坦及突尼斯的LGBT族群、委內瑞拉和平抗議者以及宏都拉斯暴力倖存者，如今除了無法獲得庇護，綠卡申請也無法獲批，甚至遭到撤銷綠卡，這一切都是因為阿富汗 籍男子在華府朝國民兵開槍造成一死一傷的槍擊事件。

穆克吉指出，國民兵槍擊案的悲劇已經衍生另一個悲劇，川普政府企圖重塑美國移民制度，把阿富汗人與其他移民妖魔化，至少暫停給予庇護申請者保護。她說：「根據一起令人髮指的個別罪行就祭出集體懲罰，並不是理性、恰當的作法，也不是合乎道德的政策回應。」

11月26日發生槍擊案的數小時後，川普總統宣布要對拜登認內進入美國的所有阿富汗人重新審查，美國國籍暨移民局(USCIS)停止所有與阿富汗公民有關的移民申請，國務院宣布停止核發簽證給阿富汗公民。

穆克吉指出，接觸的阿富汗庇護申請者當中，很多人等候批准已經多年，如今陷入恐懼，不知人生下一步將會如何，不知道能否繼續留在美國，持有綠卡或正在等待歸化入籍的阿富汗人同樣出現不安與害怕。

她表示，一名申請庇護的阿富汗客戶本周必須到曼哈頓向移民和海關執法局(ICE)例行報到，雖然知道有被捕風險還是如期前往。她說：「在移民局大樓裡，我試圖留在客戶身邊，但官員堅持把我們分開，他真的遭到拘留，起初我跟家屬都不知道他被帶到何處，一天後他則從新澤西州拘留中心打電話給我。」

穆克吉指出，向犯罪者追責是司法系統應有的運作，對庇護申請者和其他移民進行背景調查，也是基於維護所有人民安全的考量，但如果因為單一個人的暴力就懲罰所有守法移民，不分兒童還是成人，都與我們的司法制度格格不入，背棄我們國家的最高理念。