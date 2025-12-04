我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底財務體檢 退休規畫顧問建議應做5件事

1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕 身分曝光

哥大法學教授：因一人暴行懲罰守法移民違反美國核心理念

記者顏伶如／即時報導
哥倫比亞大學（Columbia University）。（路透）
哥倫比亞大學（Columbia University）。（路透）

哥倫比亞法學院(Columbia Law School)教授、移民律師艾蘿拉·穆克吉(Elora Mukherjee)4日投書紐約時報指出，過去一周忙著通知客戶庇護申請案件已經無限期暫停。她表示，客戶包括俄羅斯與埃及的政治異議人士、蘇丹達佛(Darfur)種族滅絕倖存者、來自中國勞工組織人士、來自巴基斯坦及突尼斯的LGBT族群、委內瑞拉和平抗議者以及宏都拉斯暴力倖存者，如今除了無法獲得庇護，綠卡申請也無法獲批，甚至遭到撤銷綠卡，這一切都是因為阿富汗籍男子在華府朝國民兵開槍造成一死一傷的槍擊事件。

穆克吉指出，國民兵槍擊案的悲劇已經衍生另一個悲劇，川普政府企圖重塑美國移民制度，把阿富汗人與其他移民妖魔化，至少暫停給予庇護申請者保護。她說：「根據一起令人髮指的個別罪行就祭出集體懲罰，並不是理性、恰當的作法，也不是合乎道德的政策回應。」

11月26日發生槍擊案的數小時後，川普總統宣布要對拜登認內進入美國的所有阿富汗人重新審查，美國國籍暨移民局(USCIS)停止所有與阿富汗公民有關的移民申請，國務院宣布停止核發簽證給阿富汗公民。

穆克吉指出，接觸的阿富汗庇護申請者當中，很多人等候批准已經多年，如今陷入恐懼，不知人生下一步將會如何，不知道能否繼續留在美國，持有綠卡或正在等待歸化入籍的阿富汗人同樣出現不安與害怕。

她表示，一名申請庇護的阿富汗客戶本周必須到曼哈頓向移民和海關執法局(ICE)例行報到，雖然知道有被捕風險還是如期前往。她說：「在移民局大樓裡，我試圖留在客戶身邊，但官員堅持把我們分開，他真的遭到拘留，起初我跟家屬都不知道他被帶到何處，一天後他則從新澤西州拘留中心打電話給我。」

穆克吉指出，向犯罪者追責是司法系統應有的運作，對庇護申請者和其他移民進行背景調查，也是基於維護所有人民安全的考量，但如果因為單一個人的暴力就懲罰所有守法移民，不分兒童還是成人，都與我們的司法制度格格不入，背棄我們國家的最高理念。

移民 阿富汗 庇護

上一則

1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕 身分曝光

下一則

台積電大軍挺進鳳凰城 媒體曝當地這個讓他們大喊便宜

延伸閱讀

聯邦掃蕩犯罪移民 下一波鎖定紐奧良等非共和黨執政城市

聯邦掃蕩犯罪移民 下一波鎖定紐奧良等非共和黨執政城市
移民政策重傷高等教育 紐約市大2台裔校長憂心

移民政策重傷高等教育 紐約市大2台裔校長憂心
移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查

移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查
身分「黑掉」 與公民結婚仍恐被ICE逮補

身分「黑掉」 與公民結婚仍恐被ICE逮補

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
19歲女學生安妮‧露西亞‧羅培茲‧貝洛沙，因非法居留，前往波士頓機場準備搭機時被聯邦移民幹員逮捕。(美聯社)

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

2025-12-03 09:54

超人氣

更多 >
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」
白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利

白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利
中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應