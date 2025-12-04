亞馬遜考慮自創取代美國郵局的送貨系統

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
電子零售龍頭亞馬遜（Amazon）。（路透）
華盛頓郵報4日獨家報導，電子零售龍頭亞馬遜(Amazon)長期以來一直是美國郵政總局(USPS)最大客戶，2025年裡為郵局貢獻60多億營業額，但消息人士說，亞馬遜準備進一步擴展自己的全國送貨系統，終止與郵局的合作關係。報導指出，亞馬遜計畫如果得以落實，將成為全國觸角延伸最廣的配送服務，郵局長年仰賴的財務支柱則將受到嚴重打擊。

報導指出，亞馬遜過去這段時間一直與郵局協商，討論郵局的「協商服務協議」(negotiated service agreements)，協議內容是為大型客戶設定費率且加快遞送。亞馬遜希望爭取更優惠的費率，提高遞件數量，不過洽談以來並無結果。

消息人士說，現在亞馬遜正在準備到2026年年底之前，不再透過郵局系統寄發十億計數的包裹，不過計畫還沒有最後定案，仍可能出現變化；郵政總局局長(Postmaster General)史坦納(David Steiner)11月14日與亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)舉行視訊會議，亞馬遜依然希望與郵局取得協議。

失去亞馬遜的生意將對美國郵局財務帶來災難結果。過去十年裡，儘管郵政服務不斷提高價格，其中九年還是出現數十億虧損。知情人士表示，業界團體已開始與國會議員磋商，要為郵政服務草擬救援配套方案。2022 年，郵局曾獲得國會通過1070億元援助。

「協商服務協議」向來把大型企業與其他大型包裹業者列為優先服務對象，不是個體零售商或小型企業。史坦納在最近一次郵政總局公開會議上說，「協商服務協議」應該民主化，開放給區域運輸公司、傳統實體零售商店以及中小型企業。

知情人士表示，史坦納計畫於2026年初舉行反向拍賣(reverse auction)，把郵政設施使用權賣給出價最高的競標者，不是直接賣給亞馬遜，這個決策使得亞馬遜必須跟全國零售品牌與地區運輸公司競爭，今年2月以來亞馬遜與郵局間的持續磋商因此停止。

郵政產業顧問機構Mailers Hub主任經理雷蒙德(Leo Raymond)說，沒有任何企業可以取代亞馬遜對美國郵局的地位，如果亞馬遜建立自己的配送系統，優比速(UPS)和聯邦快遞(FedEx)都將受到衝擊。

