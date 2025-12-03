我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

移民局追「債」 華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

新一波北極冷鋒強勁來襲，從中西部到東部氣溫將進一步下探。受到紊亂極地渦旋(polar vortex)影響，全美將持續冷到12月下旬。未來一周，15個州約2億人口將面臨冰凍溫度；本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區。由於氣溫大降，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄，多個城市在4日和5日連續出現冰點以下低溫。

來自極地渦旋的凜冽寒風加上「反聖嬰現象」(La Niña)影響，導致12月就出現往年2月初才會有的典型低溫。距離冬季正式開始還有約3周時間，但大自然已提前進入冬季模式。

福斯氣象中心報導，新的北極寒流3日已席捲而來，氣溫開始下降。有線電視新聞網(CNN)報導，北極寒流已抵達北部平原和中西部北部地區。

4日，強勁冷空氣將席捲東北部，可能伴隨危險暴雪，尤其是在紐約州北部以及新英格蘭中部和北部地區。暴雪是指短暫猛烈降雪，可瞬間造成路面結冰和白茫茫惡劣天氣，對出行者構成極大威脅，史上曾多次引發連環車禍等交通事故。

中西部地區將是氣溫最低地區，預計大部分地區氣溫將在零下10度左右；體感溫度普遍在華氏零下10至零下25度之間。愛阿華州部分城市如得梅因(Des Moines)、錫達拉皮茲(Cedar Rapids)、蘇城(Sioux City)和滑鐵盧(Waterloo)，都可能打破低溫紀錄。

5日，寒流將蔓延至95號州際公路沿線，匹茲堡、紐約、印第安納波利斯和巴爾的摩等城市可能出現更多低溫紀錄。中西部和五大湖地區早晨氣溫將降至個位數。

紐約市5日將迎來自3月初以來最冷的一天，最低溫約20度。甘迺迪國際機場和拉瓜迪亞機場的氣溫紀錄，可能會被打破。

研究人員向CNN表示，本周襲擊美國的寒冷天氣和冬季風暴，可能與11月下旬開始的極地渦旋紊亂有關，預計未來幾周將持續出現。12月其他時間，隨著風暴侵襲，氣溫將在高於平均的溫和天氣和嚴寒天氣之間，頻繁波動。

新英格蘭 紐約市 紐約州

上一則

NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

延伸閱讀

CNN分析：共和黨守住田州眾院席次 未來選舉仍面臨考驗

CNN分析：共和黨守住田州眾院席次 未來選舉仍面臨考驗
俄企突破美制裁 液化天然氣降價40%銷中國

俄企突破美制裁 液化天然氣降價40%銷中國
突破美制裁 俄企以大幅折扣向中國買家出售液化天然氣

突破美制裁 俄企以大幅折扣向中國買家出售液化天然氣
北極冷氣團湧入東部多州或迎初雪 佛州氣溫也驟降

北極冷氣團湧入東部多州或迎初雪 佛州氣溫也驟降

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
核子戰爭的概念看似只會出現在冷戰紀錄片或反烏托邦電影中，但專家、國防分析師與國安規畫人員仍必須設想一旦爆發核子衝突，美國哪些城市會首先成為攻擊目標；示意圖。（路透）

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

2025-11-29 13:07
美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（美聯社）

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

2025-11-26 10:25

超人氣

更多 >
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明

紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美