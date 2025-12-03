入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

新一波北極冷鋒強勁來襲，從中西部到東部氣溫將進一步下探。受到紊亂極地渦旋(polar vortex)影響，全美將持續冷到12月下旬。未來一周，15個州約2億人口將面臨冰凍溫度；本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區。由於氣溫大降，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄，多個城市在4日和5日連續出現冰點以下低溫。

來自極地渦旋的凜冽寒風加上「反聖嬰現象」(La Niña)影響，導致12月就出現往年2月初才會有的典型低溫。距離冬季正式開始還有約3周時間，但大自然已提前進入冬季模式。

福斯氣象中心報導，新的北極寒流3日已席捲而來，氣溫開始下降。有線電視新聞網(CNN)報導，北極寒流已抵達北部平原和中西部北部地區。

4日，強勁冷空氣將席捲東北部，可能伴隨危險暴雪，尤其是在紐約州 北部以及新英格蘭 中部和北部地區。暴雪是指短暫猛烈降雪，可瞬間造成路面結冰和白茫茫惡劣天氣，對出行者構成極大威脅，史上曾多次引發連環車禍等交通事故。

中西部地區將是氣溫最低地區，預計大部分地區氣溫將在零下10度左右；體感溫度普遍在華氏零下10至零下25度之間。愛阿華州部分城市如得梅因(Des Moines)、錫達拉皮茲(Cedar Rapids)、蘇城(Sioux City)和滑鐵盧(Waterloo)，都可能打破低溫紀錄。

5日，寒流將蔓延至95號州際公路沿線，匹茲堡、紐約、印第安納波利斯和巴爾的摩等城市可能出現更多低溫紀錄。中西部和五大湖地區早晨氣溫將降至個位數。

紐約市 5日將迎來自3月初以來最冷的一天，最低溫約20度。甘迺迪國際機場和拉瓜迪亞機場的氣溫紀錄，可能會被打破。

研究人員向CNN表示，本周襲擊美國的寒冷天氣和冬季風暴，可能與11月下旬開始的極地渦旋紊亂有關，預計未來幾周將持續出現。12月其他時間，隨著風暴侵襲，氣溫將在高於平均的溫和天氣和嚴寒天氣之間，頻繁波動。