民主黨大金主力挺川普移民政策 Palantir軟體遣返扮要角

Palantir執行長卡普。(路透)

華盛頓郵報3日報導，數據分析公司帕蘭泰爾(Palantir)執行長卡普(Alex Karp)多年來不斷強調公司「支持進步派價值理念」，拒絕參與針對少數族裔或不道德的政府合約；帕蘭泰爾獲得聯邦政府數據管理合約大量承包案件之後則說，功能強大的工具不會用來在全國各地追蹤移民 。然而，聯邦採購紀錄與知情人士透露，名稱為Immigration OS的帕蘭泰爾軟體協助移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)追蹤無證客並加速遣返。

卡普原本是民主黨知名金主，2024年選舉時支持民主黨候選人賀錦麗，10年前曾說完全看不起川普 、大規模遣返毫無意義。如今卡普則為川普移民政策大力辯護，宣稱帕蘭泰爾是「完全反覺醒」(completely anti-woke)的企業，多次讚揚川普對移民嚴厲打擊，帕蘭泰爾因此捲入美國國內最具爭議的話題之一。

卡普對華郵發表聲明說，政治立場改變並不代表核心理念改變，限縮移民符合他長年致力於社會正義的貢獻。

卡普指出：「20多年來，我一直懇求政治精英嚴肅看待移民問題的真正進步派立場，也就是引起高度懷疑的立場，可是都沒有下文。」他表示：「我在歐洲生活超過十年，毫無限制的移民帶來災難，勞工階級工資受到壓迫，導致嚴重社會脫序。我還是經濟進步主義者，但我跟那些自稱是進步派但實際上卻不是的人，顯得格格不入。」

知情人士說，帕蘭泰爾的轉變是因為多項因素造成，川普贏得選舉且二度執政，帕蘭泰爾高層認為是選民希望加強邊境 管制的授權，帕蘭泰爾與許多企業一樣，對於川普批評多元化聘用等原則做出調整。消息人士說，以色列2023年10月7日遭到哈瑪斯組織(Hamas)突襲之後，卡普對以色列表達支持，贏得與共和黨國安鷹派走得更近的機會。

川普執政期間，帕蘭泰爾聯邦政府合約大量成長，USASpending.gov今年9月統計顯示，帕蘭泰爾新增聯邦合約累計達1億2800萬元，創下最高單月紀錄。帕蘭泰爾股價今年上漲超過120%。

移民和海關執法局今年鎖定查緝「窮凶惡極」(worst of the worst)無證移民時採用Immigration OS軟體。