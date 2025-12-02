我的頻道

快訊

秘魯總統候選人駕車遇槍手開3槍 臉上見血

伊利諾州官員警告租車公司 放任移民執法人員換車牌將連帶咎責

伊利諾州官員警告租車公司 放任移民執法人員換車牌將連帶咎責

編譯陳韻涵／即時報導
伊利諾州官員通知全美各大租車公司，禁止ICE相關人員在使用租賃車輛時更換既有車牌，租車公司必須負起連帶責任。圖為ICE執法人員，非新聞事件圖。 (歐新社)
伊利諾州官員通知全美各大租車公司，禁止ICE相關人員在使用租賃車輛時更換既有車牌，租車公司必須負起連帶責任。圖為ICE執法人員，非新聞事件圖。 (歐新社)

伊利諾州官員已正式通知全美各大租車公司，禁止與移民執法相關的人員在使用租賃車輛時更換既有車牌，以企圖隱匿車輛資料；若未落實管理，租車公司必須負起連帶責任。

國家廣播公司新聞網(NBC News)透過「資料自由法」(Freedom of Information Act，FOIA)取得的文件顯示，伊利諾州州務卿辦公室近日致函至少19間全國性的汽車租賃公司總部，指當局收到大量公眾投訴，指稱川普政府在芝加哥地區執行大規模移民掃蕩行動「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)期間，多名移民執法人員涉嫌更換租賃車輛的車牌。

伊州州務卿辦公室審查逾600則相關投訴後，已吊銷至少一輛租賃車輛的車牌。該辦公室發布聲明表示，被吊銷的車牌屬於一輛雪佛蘭(Chevy)的2026年式Tahoe休旅車，那輛車由移民官員向企業租車(Enterprise Rent-A-Car)的母公司EAN控股公司租用。

伊州州務卿早在10月便致函國土安全部與移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)，信中指出：「多起報告指稱，ICE執法人員違法更換在伊州註冊的車牌。這類違規行為將受罰，州務卿辦公室有權暫停或吊銷遭濫用的伊州車牌。」

移民 伊州 租車

