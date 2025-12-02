一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

華爾街日報編輯委員會(Editorial Board)委員艾莉莎‧芬利(Allysia Finley)30日撰文指出，聖地牙哥加大(University of California, San Diego)在「美國新聞與世界報導」(US News & World Report)全國公立大學排行榜位居第六，但校方在最新分析報告中發現，大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能，因此推出一堂針對中小學數學的補修課程。芬利指出，由此可見加州大學招生過程出現問題，幼稚園到12年級(K-12)公立學校教育需要檢討，「美國新聞與世界報導」的大學排行榜顯然無法真實反映學生程度如何。

聖地牙哥加大對於高中數學基本技能的定義是幾何學、代數和代數二。校方在分析調查中還發現一個更糟糕的狀況，2023年裡被要求參加補修課程的學生，數學能力大概只有小學五年級的水平，只有39%學生可以正確地把數字374,518四捨五入到最接近的百位數，這是小學三年級的技能。

統計顯示，參加補修課程的學生裡，94%在高中時期完成高階數學課程，例如預備微積分、微積分或統計學，而且在這些課程拿到的平均成績為A-。

基於促進「平等」(equity)的原則，加大董事會(UC Board of Regents)2020年取消招生過程原本要求標準化考試成績的規定。芬利指出，這項決策的真正原因在於，非洲裔與西語裔學生SAT分數較低；招生過程要求學生提交標準化考試成績，容易招來批評人士抨擊學校存有種族差別待遇，加州公投已於1996年禁止種族差別待遇。

芬利指出，為了加強多元化並擴大招生以便爭取更多政府補助，聖地牙哥加大錄取越來越來自低收入家庭、其實資格不符的學生；對於上大學其實沒有足夠準備的學生要花更多時間、累積更多學貸才能拿到學位，退出難度較高的學科。學校招生過程對於高中平均學業分數(GPAs)較為重視，可是這項指標卻不可靠，因為分數常被灌水，某些學生甚至一路作弊獲得高分，智慧型手機與人工智慧(AI)科技都讓作弊變得更容易。

芬利指出，大學排行榜未納入標準化考試成績分數，因為聖地牙哥加大不要求提交。

