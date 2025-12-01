我的頻道

好市多也控告川普政府了 背後動機是這個

國際生不來了？加州經濟損失1.6億美元 原因曝光

暴風雪本周襲東北6州 芝加哥降雪破紀錄

編譯周芳苑／即時報導
伊州惠靈市的行人1日走在布滿雪的人行道。(美聯社)
伊州惠靈市的行人1日走在布滿雪的人行道。(美聯社)

感恩節過後，暴風雪接踵而至。中西部節後出遊的旅客，飽受路上難以看到的透明薄冰層「黑冰」(black ice)、陣雪和濃霧困擾，芝加哥周末降雪超過8吋。東北部地區本周也將出現今年以來第一場大雪，新英格蘭北部部分地區預計降雪1呎。

美國國家氣象局(National Weather Service)已對麻州、新罕布夏州、佛蒙特州、緬因州、康州和紐約州發布冬季風暴警報和冬季天氣警告。

氣象局稱，芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport) 在剛結束的周末期間降雪量超過8吋，創下11月單日降雪量最高紀錄。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至11月30日傍晚，歐海爾機場約有300航班被取消、約1600航班延誤；1日仍有數十航班被取消或延誤。部分地區道路1日晚間仍十分危險。

至於東北部，氣象預報稱，夾帶強風和冰雹的暴風雪正襲來，可能為六州部分地區帶來暴雨、其他地區有大雪。

賓州嚴陣以待。賓州收費公路(Pennsylvania Turnpike)管理局新聞秘書奧爾巴內克(Marissa Orbanek)說，工作人員1日開始對賓州收費公路系統撒路鹽，2日凌晨5點起，收費公路系統東北延伸段等賓州東部多條州際公路將限制車輛通行。

目前已安排600多名設備操作員和安全人員協助清理賓州收費公路2900哩車道；其冬季人員配備計畫11月中啟動，23個維護站全天候運作。

氣象學家奧里森(Andrew Orrison)說，五大湖地區降雪正在減弱，但新的暴風雪向大西洋中部和東北部移動，預計2日將帶來1呎降雪，所幸，主要城市不會有明顯降雪。

氣象局已發布緬因州沿海地區降雪預警，2日早上持續到3日早上，建議居民盡量推遲出行。

在芝加哥，即使道路積雪已被清理，通往歐海爾機場的道路11月30日仍擠滿緩行車輛；大量旅客因航班延誤而擠在機場內等候。

雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)、明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis–Saint Paul International Airport)等若干機場30日都忙著為飛機除冰。

氣象局稱，愛阿華州30日當天陣風將積雪吹回道路，加劇出行危險。愛阿華、伊利諾州部分地區積雪超過1呎。

賓州 芝加哥

薑餅白宮、川普樂高積木... 梅蘭妮亞開箱白宮聖誕裝飾

紐約本周再迎冬季風暴 新澤西等地恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

芝加哥兩哩長街頭壁畫 其中不乏名家之作

暴雪亂交通 逾5000航班取消或延誤 估8000萬旅客受影響

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

