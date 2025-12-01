美前官員投書華郵讚台灣提高軍費 提醒華府應予支持

前美國國防部負責印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。本報資料照片

台灣面對中共威脅，正逐步提高軍費。美國前官員瑞特納與薛瑞福投書華郵，肯定台灣增加國防支出，並指台灣正以前所未見的認真和專注態度採取行動，華府 應該支持台灣。

薛瑞福（Randall Schriver）與瑞特納（Ely Ratner）曾先後出任美國國防部 （現稱戰爭部）印太安全事務助理部長，兩人投書「華盛頓郵報」（The Washington Post）的文章今天在網站上刊出。

文中指出，在華府經常能聽到台灣不夠重視國防、支出太低、行動太遲緩、過度依賴他國的說法，這種看法甚至被拿來為美國削減對台安全支持辯護。身為川普首任政府及拜登政府的官員，兩位作者都曾敦促台灣加快腳步，如今他們可以自信指出，原本的對台看法已逐漸過時。

文章寫道，多年來，台灣軍事開支穩定成長，如今正在原有基礎上大幅增加。台灣新的經常及特別國防預算合計將超過國內生產毛額（GDP）的5%，若以北大西洋公約組織（NATO）的標準來看，其中3.3%用於「核心國防」，另有2.1%用於「國防相關」計畫。而賴清德總統的政府更表示，這只是下限，而非上限。預計未來幾年還將繼續成長。

這筆資金的用法與總額同樣重要，透過合理的人員、訓練和武器配置，台灣可以幫助嚇阻，並在必要時阻止中國的侵略。最新預算著眼於長期存在的弱點，優先強化適合不對稱作戰的小型、機動、殺傷力強的裝備，包括無人機 、網路化防空系統、機動火箭炮及反艦飛彈。

美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）主張美國大力提升自主系統並部署於台海，以打造「地獄景象」嚇阻中國犯台。文章認為，台灣的最新投資將有助於做出貢獻。

文章接著寫道，台灣也在吸取烏克蘭作戰經驗，國防部深知台灣需要大量無人機，更必須擺脫對中國控制供應鏈的依賴，為此，台灣政府正大幅投資本土生產與研究能力，目標是大量且快速打造具備能力且負擔得起的無人機。

與此同時，台灣還得天天應對解放軍的脅迫。中國機艦幾乎不間斷侵入台灣周邊，已經形成「新常態」。這種態勢迫使台灣不只要強化不對稱防衛，也需投資傳統軍機、艦艇與感測裝備，以應對日常挑釁。雖然台灣必須傾全力強化不對稱防衛，但若一味忽視當前襲擾，勢必招致更多威脅。

同樣重要的是，台灣也在投資國家韌性，政府預計投入逾5億美元於網路安全、重要物資儲備、基礎設施保護等領域。文章指出，中國盤算奪台的基礎假設，是台灣社會承受壓力會迅速崩潰，而台灣正努力證明事實相反。

文章寫道，上述一切行動絕非易事，台灣國防預算須經立法院審議批准，台灣國防體系也須持續改革訓練、維護及運作模式，而全社會韌性更應從口號化為行動，「不過目前方向毋庸置疑：台灣正以前所未見的認真和專注態度採取行動」。

文章最後強調，川普政府敦促台灣增加國防支出的做法沒錯，但台灣不能、也不應該獨自面對挑戰，畢竟中國經濟規模約為台灣20倍，因此美國必須持續扮演核心支持角色。

華府應妥善運用國會早已撥給台灣國防的經費，並結合歐洲和亞洲夥伴，尋求更快速運交武器裝備的創新方式。美國軍工產業也能與台灣廠商加強合作，共同拓展台美產能。

文章指出，維持台海和平穩定對美國具有重大利益，更強韌的台灣除能降低戰爭風險，也能減少美軍面對的危險，「台灣正在打造這面盾牌，而華府應予支持」。

薛瑞福於2018至2019年擔任國防部印太安全事務助理部長，瑞特納於2021至2025年擔任同一職位。瑞特納目前任職於華府智庫馬拉松倡議（The Marathon Initiative），薛瑞福則是印太安全研究所（IIPS）主席。