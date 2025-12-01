我的頻道

香港宏福苑大火 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

川普二度執政後 司法部「第10名大法官」爆出走潮

聯邦上訴法院：前川普私人律師哈巴出任聯邦檢察官違法

記者顏伶如／即時報導
川普總統前任私人律師哈巴（Alina Habba）。（美聯社）

聯邦第三巡迴上訴法院三名法官組成的合議庭1日裁定，川普總統前任私人律師哈巴(Alina Habba)出任新澤西州聯邦檢察官違法。有線電視新聞(CNN)分析，上訴法院裁決對川普政府造成司法重擊，對於全國各地其他司法任命案可能帶來範圍廣大的連帶影響。

聯邦第三巡迴上訴法院裁決維持下級法院原判，認定川普政府任命哈巴出任聯邦檢察官的過程違反法律規定。哈巴的聯邦檢察官任命案並未在參議院通過。

第三巡迴上訴法院法官在裁決書中表示，哈巴避免總統任命後經由參議院確認的程序，得以實質無限期擔任聯邦檢察官，完全跳過憲法規定的程序。

哈巴人事案是川普總統任命聯邦檢察官引發爭議之後，聯邦上訴法院裁決首例。CNN分析，這件官司最後可能纏訟到最高法院。

區域法院法官日前裁定，加州中區與內華達州聯邦檢察官任命同樣有違法之嫌，川普政府已經提出上訴。

聯邦區域法官卡麥倫‧柯里(Cameron McGowan Currie)24日裁定，司法部長任命維州東區代理聯邦檢察官哈利根(Lindsey Halligan)的手段無效(invalid)，哈利根缺陷任命(defective appointment)衍生的所有行動，包括前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)遭到起訴，也跟著撤銷。

今年稍早，哈巴獲川普任命為新澤西州聯邦檢察官。賓州中區聯邦法院法官布拉安(Matthew Brann)8月底裁定哈巴出任聯邦檢察官並不合法，川普律師團則提出上訴。

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

2025-11-26 08:25

