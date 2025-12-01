聯邦上訴法院：前川普私人律師哈巴出任聯邦檢察官違法

川普總統前任私人律師哈巴（Alina Habba）。（美聯社）

聯邦第三巡迴上訴法院三名法官組成的合議庭1日裁定，川普 總統前任私人律師哈巴(Alina Habba)出任新澤西州 聯邦檢察官違法。有線電視新聞(CNN)分析，上訴法院裁決對川普政府造成司法重擊，對於全國各地其他司法任命案可能帶來範圍廣大的連帶影響。

聯邦第三巡迴上訴法院裁決維持下級法院原判，認定川普政府任命哈巴出任聯邦檢察官的過程違反法律規定。哈巴的聯邦檢察官任命案並未在參議院通過。

第三巡迴上訴法院法官在裁決書中表示，哈巴避免總統任命後經由參議院確認的程序，得以實質無限期擔任聯邦檢察官，完全跳過憲法規定的程序。

哈巴人事案是川普總統任命聯邦檢察官引發爭議之後，聯邦上訴法院裁決首例。CNN分析，這件官司最後可能纏訟到最高法院。

區域法院法官日前裁定，加州中區與內華達州聯邦檢察官任命同樣有違法之嫌，川普政府已經提出上訴。

聯邦區域法官卡麥倫‧柯里(Cameron McGowan Currie)24日裁定，司法部長任命維州東區代理聯邦檢察官哈利 根(Lindsey Halligan)的手段無效(invalid)，哈利根缺陷任命(defective appointment)衍生的所有行動，包括前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)遭到起訴，也跟著撤銷。

今年稍早，哈巴獲川普任命為新澤西州聯邦檢察官。賓州中區聯邦法院法官布拉安(Matthew Brann)8月底裁定哈巴出任聯邦檢察官並不合法，川普律師團則提出上訴。