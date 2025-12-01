川普二度執政後 司法部「第10名大法官」爆出走潮

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
司法部訟務次長辦公室(Office of the Solicitor General)設立於1870年，代表聯邦政府在最高法院打官司，雖然隸屬於司法部轄下，長期以來卻獨立運作且備受尊重，被喻為「第十名大法官」(the 10th justice)。紐約時報1日報導，川普總統二度執政以來，川普政府在最高法院官司中連連告捷，可是司法部訟務次長辦公室卻爆發出走潮，激烈的論述加上跟白宮關係密切則引起外界質疑。

在司法部訟務次長辦公室擁有46年資歷的副訟務次長尼德勒(Edwin S. Kneedler)，曾創下美國現代史上代表聯邦政府在最高法院為160個案件辯論的紀錄。報導指出，尼德勒今春申請退休之後，辦公室多名律師相繼離開，到了今年11月底，代表聯邦政府在最高法院第一線打官司的司法部訟務次長辦公室律師，已經有超過半數離職，人員流動率之高在政黨輪替之後新政府上台首年相當罕見；司法部訟務次長辦公室傳統以來屬於兩黨平衡的角色，但川普第二任期以來新聘人員與過去相比，立場明顯傾向共和黨。

消息人士說，白宮律師團通常審慎與司法部訟務次長辦公室保持界線，但川普二次執政之後，白宮律師越來越常參與司法部訟務次長辦公室事務，包括頻繁寄發電郵、對於備受矚目的法院裁決提供詳細建議。

司法部訟務次長辦公室也出現現代史上首例，在提交給大法官的案情實質摘要(merits briefs)裡加上「引言」(introduction)，內容經常出現激烈論述，包括直接引述川普發言。

前總統雷根任內的助理訟務次長、哈佛法學院(Harvard Law School)教授拉扎勒斯(Richard Lazarus)指出，法律文件裡的激進言辭可能危及司法部訟務次長辦公室在最高法院的特殊地位，畢竟辦公室向來受到敬重，無論誰入主白宮都向大法官提供嚴謹且的一致法律解釋。

拉扎勒斯表示，如今司法部訟務次長辦公室火藥味十足的言論看起來彷彿「狂熱的意識形態信徒」，「不是代表美國或聯邦政府打官司，而是代表個人」。

