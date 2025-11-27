我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才宣誓入伍就被槍擊 2名受害國民兵身分曝光

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

聯邦學貸新上限明年7月生效 護理被排除在專業學位之外引發爭議

記者顏伶如／即時報導
「大又美法」(one big beautiful bill)通過的聯邦學貸新上限訂於2026年7月生效。(美聯社)
「大又美法」(one big beautiful bill)通過的聯邦學貸新上限訂於2026年7月生效。(美聯社)

「大又美法」(one big beautiful bill)通過的聯邦學貸新上限訂於2026年7月生效，國家廣播公司(NBC)27日報導，護理學位(nursing)被川普政府排除於「專業學位」(professional degree)之外，貸款金額因此受到限制，引起全國健康團體反彈，護理科系學生則不知道是否有能力負擔研究所花費。

原本研究所學生可以申請完成學位需要花費金額的聯邦學貸，但新版規定則以攻讀領域是否屬於「專業學位」對學貸金額訂定上限。攻讀「專業學位」的學生每年可以申請的貸款上限為5萬元，終身貸款上限20萬，並非「專業學位」的學生每年可以申請的貸款上限為2萬500元，終身貸款上限10萬。大學部學生申請聯邦學貸並不受新版規定影響。

教育部公布的「專業學位」包括：配藥學、牙醫學、獸醫學、脊骨神經醫學、法學、醫學、驗光學、骨科醫學、足病學、神學。

「美國護士協會」(American Nurses Association)對於新規提出警告說，希望取得高級護理學位的學生，學貸取得將受到嚴重限縮。

國家廣播公司報導，對於許多學生來說，以後想要攻讀護理碩士或博士將變得更加困難。住在俄亥俄州哥倫布(Columbus)的23歲學生布蘭迪(Naimah Brandy)目前就讀張伯倫大學(Chamberlain University)護理系，準備2027年拿到學士學位後拿執業護士(nurse practitioner)執照並考慮讀碩士。她說，新規恐讓學貸金額變少，深感挫折，「但我會加倍努力」。

教育部指出，統計數據顯示，95%的研究所護理學生貸款金額都不到2萬500元年度上限，新規上路後影響並不大。不過，「全美教育統計中心」(National Center for Education Statistics)今年7月公布報告指出，研究所護理學生平均每年花費超過3萬元。

杜克大學(Duke University)護理學院院長雷爾夫(Michael Relf)表示，新規可能讓想要攻讀高級護理學位的學生感到卻步。

貸款 學貸 教育部

上一則

35萬海地移民臨時保護身分明年2月結束

延伸閱讀

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告
自閉、過動、併發症風險高 早產兒應追蹤至2歲

自閉、過動、併發症風險高 早產兒應追蹤至2歲
Happy Thanksgiving 金色年華 祝各位感恩節快樂

Happy Thanksgiving 金色年華 祝各位感恩節快樂
川普威脅賓州：不撤銷移民商業駕照 就扣留7500萬撥款

川普威脅賓州：不撤銷移民商業駕照 就扣留7500萬撥款

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷
華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡