35萬海地移民臨時保護身分明年2月結束

國土安全部 26日在網路發布「聯邦公報」(Federal Register)指出，大約35萬海地移民 的臨時保護身分(temporary protected status)明年2月便將結束。國土安全部說，臨時保護身分計畫底下的海地公民，如果沒有其他能夠繼續留在美國的合法根據，就應該做好遭到遣返的準備。

TPS臨時保護計畫讓符合資格的移民得以合法在美生活、工作，免於遭到遣返。

國土安全部在新聞稿中說，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)徵詢其他部會首長意見之後，決定海地已經不再符合臨時保護身分計畫的資格；這項決策是根據美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)評估報告，還有相關聯邦機關意見，一份分析報告則指出「准許海地公民暫時留在美國，並不符合美國國家利益」。

國土安全部說，海地公民可以使用海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)的CBP Home手機應用程式展開自我遣返程序，通報準備離境的日期。國土安全部表示，CBP Home程式安全可靠，使用方便，自我遣返程序包括提供免費機票、1000元離境獎金，未來還有機會以合法移民的身分再次入境美國。

海地2010年發生強烈地震之後，被美國列入臨時保護身分計畫，後來數度獲得延長效期。前總統拜登任內以海地經濟、安全、政治與健康全面陷入危機且黑幫橫行為由，在2024年為海地公民延長臨時保護身分，效期到2026年2月3日。

川普總統二度執政之後對移民採取強硬措施，但某些海地公民依然企圖偷渡入美。今年2月間，海岸防衛隊(US Coast Guard)在佛羅里達礁島群(Florida Keys)南部攔截到一艘載有132名海地公民的船隻。