我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多新推焦糖布蕾蛋糕 為假日增添甜蜜時刻

紐時：美向歐、加、澳、紐施壓要求展開大規模遣返

才宣誓入伍就被槍擊 2名受害國民兵身分曝光

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2名來自西維吉尼亞州的國民兵26日在白宮附近遭到槍擊。另外2名國民兵案發後於美國國土安全部附近駐守。法新社
2名來自西維吉尼亞州的國民兵26日在白宮附近遭到槍擊。另外2名國民兵案發後於美國國土安全部附近駐守。法新社

2名來自西維吉尼亞州國民兵26日在白宮附近遭到槍擊，情況危急。當局已指證被捕槍手是來自阿富汗的29歲男子拉坎瓦爾，目前朝恐怖攻擊方向偵辦。CNN報導，美國司法部長邦迪27日表示，將對槍擊嫌犯求處死刑。

邦迪對福斯新聞網表示：「今天，請為這2名國民兵祈禱。但如果真的發生了什麼事，我現在就能告訴各位，我們會竭盡全力，對那個不該在我們國家出現的怪物求處死刑。」

美國華府聯邦檢察官皮洛表示，2名被槍擊的國民兵狀況危急，已接受手術。皮洛證實，受害的2名國民兵分別是20歲女子莎拉．貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）和24歲男子沃爾夫（Andrew Wolfe），他們被槍擊前24小時才宣誓入伍。

皮洛表示：「我們祈禱他們能平安健康，並會繼續盡一切可能照顧他們。我們一直和他們的家人保持聯絡，並在這個艱難時期提供他們一切所需資源。」

皮洛說，槍擊2名國民兵的嫌犯將被控犯下3項持械襲擊意圖殺人罪，及1項暴力犯罪期間持有槍械罪。她表示，根據襲擊意圖殺人罪的指控，槍手面臨15年以下監禁。不過，皮洛說，槍手面臨的指控可能會因遇襲國民兵的身體狀況而所有變動。

國民兵 槍擊 西維吉尼亞州

上一則

大又美法之賜 明年退稅每人多千元 受益者集中在中上收入家庭

下一則

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

延伸閱讀

國民兵遭槍擊 川普：槍手是阿富汗移民 必須移除不屬美國的移民

國民兵遭槍擊 川普：槍手是阿富汗移民 必須移除不屬美國的移民
白宮旁埋伏槍擊2國民兵 川普批拜登政府放行阿富汗籍嫌犯入境

白宮旁埋伏槍擊2國民兵 川普批拜登政府放行阿富汗籍嫌犯入境
華府2國民兵「頭部中彈」 槍手被制伏畫面曝光

華府2國民兵「頭部中彈」 槍手被制伏畫面曝光
2名國民兵華府遭槍擊 現場民眾：兩聲槍響 接著疑自動武器連發

2名國民兵華府遭槍擊 現場民眾：兩聲槍響 接著疑自動武器連發

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷
華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡