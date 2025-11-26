我的頻道

華府2國民兵遭槍擊 白宮封鎖 槍手被捕

世界新聞網╱即時報導
（美聯社）
（美聯社）

「每日郵報」（Daily Mail）報導，兩名國民警衛隊士兵26日（周三）在白宮附近遭槍擊，總統官邸實施安全封鎖。

初步消息指出，在華盛頓特區中心白宮街區發生多人中彈事件後，槍手已被拘捕。

網路流傳的照片顯示，一名國民警衛隊士兵倒臥人行道上頭部流血，特勤局人員正為其進行急救。聯邦調查局(FBI)消息人士向《每日郵報》透露，探員正趕赴現場並將盡快抵達。

美聯社報導，警方表示，一名涉嫌在華盛頓特區槍擊國民警衛隊成員的嫌犯已被拘留。

據兩名未獲授權公開討論此事的執法官員透露，兩名警衛士兵在白宮附近遭槍擊，其傷勢尚不清楚。這兩名官員以匿名方式向美聯社提供了上述資訊。

現場可見緊急救援車輛趕赴事故區域，至少一架直升機降落在國家廣場。

華盛頓特區聯合任務組證實，在槍擊事件通報後，他們正對白宮周邊區域的突發事件作出應對。但發言人未立即證實或否認是否有國民警衛隊成員中彈。

首都警察局表示正處理槍擊事件，但未立即提供更多細節。

市長鮑澤事發時身處華府特區，其發言人稱鮑澤正密切關注事態發展。槍擊案發生時，川普總統正在西棕櫚灘的高爾夫球場。

「每日郵報」報導，作為川普政府打擊犯罪行動的一部分，武裝國民警衛隊自8月起已部署至美國首都地區。

來自華盛頓特區及至少八個州的約2,000名國民警衛隊士兵已部署到位。

現場可見特勤局人員與救護車趕赴處理。

國土安全部長諾姆呼籲為兩名傷兵祈禱，並表示其部門正與當地執法單位合作。白宮發言人李維特向「每日郵報」表示：「白宮已知悉並密切關注這起悲劇事件，總統亦已獲悉相關簡報。」

白宮 槍擊 川普

