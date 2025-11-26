我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港5級大火入夜仍未能撲滅…今日你應知道5件事

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

女兒校外旅行被安排與跨性別學生共寢 家長對學區提告

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
11歲女童參加學校舉辦的華府旅遊時，被安排與一名出生時是男性的跨性別學生在旅館同住一房並使用同一張床。示意圖（美聯社）
11歲女童參加學校舉辦的華府旅遊時，被安排與一名出生時是男性的跨性別學生在旅館同住一房並使用同一張床。示意圖（美聯社）

一名科羅拉多州11歲女童2023年參加學校舉辦的華府旅遊時，被安排與一名出生時是男性的跨性別學生在旅館同住一房並使用同一張床，事先並未徵詢家長同意。保守派團體「捍衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom)代表女童家長與另外三個家庭對學區提告侵犯家長權，官司由聯邦第十巡迴法院審理。

福斯新聞網26日報導，女童母親瑟瑞娜‧威利斯(Serena Wailes)表示，學區事前並未告知女兒被安排與一名生理上是男性的同學住在同一個旅館房間。她說，學區聲稱沒有告知是為了保護其他學生的隱私，「我們不禁想著，那我女兒的隱私呢？」

威利斯夫妻向法院指出，女兒並不知道與跨性別同學安排同住，直到抵達下榻旅館才知道，緊張之餘立即通知擔任隨行人員(chaperone)的母親。學區後來同意女童換房，但要求不得聲張此事。威利斯夫妻說，傑弗遜郡公立學區(Jefferson County Public Schools)經常出現企圖掩飾問題的類似狀況。

女童父親喬‧威利斯(Joe Wailes)25日接受「殷格哈姆角度」(Ingraham Angle)節目訪問時說，事件發生後沒再跟學校聯繫，而是考慮其他選項，「我們覺得如果要促成改變，興訟是最好的管道」。

「捍衛自由聯盟」19日已向聯邦第十巡迴法院提交「威利斯訴傑弗遜郡公立學區案」(Wailes v. Jefferson County Public Schools)的開場書狀(opening brief)。

「捍衛自由聯盟」總共代表四個家庭對位於丹佛地區的傑弗遜郡公立學區提告，指控學區與學校只依照學生的性別認同(gender identity)分配校外活動的住宿，允許生理上屬於男性的同學與女學生同住，事先沒有知會家長或徵求家長同意。

「捍衛自由聯盟」律師夏普(Matt Sharp)在節目中接受訪問時說，希望訴訟能達到政策改變的結果。

夏普表示，家長權益應該要受到保護，「對於類似的不良政策，我們希望家長事前能夠收到通知，也希望家長們的要求獲得尊重」。

學區 夏普 跨性別

上一則

國會報告：普渡大學加強審查中國學生 值得全國效法

下一則

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

延伸閱讀

移民學生從2萬人減少到2550人 多所學校預算告急 恐裁教師

移民學生從2萬人減少到2550人 多所學校預算告急 恐裁教師
搬家後還在原校免費就讀 新州家長遭罰逾4萬

搬家後還在原校免費就讀 新州家長遭罰逾4萬
聖荷西聯合學區 擬為員工蓋288套公寓

聖荷西聯合學區 擬為員工蓋288套公寓
矽谷一流公立學區 對中國移民家庭有吸引力

矽谷一流公立學區 對中國移民家庭有吸引力

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生

圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生