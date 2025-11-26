女兒校外旅行被安排與跨性別學生共寢 家長對學區提告

11歲女童參加學校舉辦的華府旅遊時，被安排與一名出生時是男性的跨性別學生在旅館同住一房並使用同一張床。示意圖（美聯社）

一名科羅拉多州11歲女童2023年參加學校舉辦的華府旅遊時，被安排與一名出生時是男性的跨性別 學生在旅館同住一房並使用同一張床，事先並未徵詢家長同意。保守派團體「捍衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom)代表女童家長與另外三個家庭對學區 提告侵犯家長權，官司由聯邦第十巡迴法院審理。

福斯新聞網26日報導，女童母親瑟瑞娜‧威利斯(Serena Wailes)表示，學區事前並未告知女兒被安排與一名生理上是男性的同學住在同一個旅館房間。她說，學區聲稱沒有告知是為了保護其他學生的隱私，「我們不禁想著，那我女兒的隱私呢？」

威利斯夫妻向法院指出，女兒並不知道與跨性別同學安排同住，直到抵達下榻旅館才知道，緊張之餘立即通知擔任隨行人員(chaperone)的母親。學區後來同意女童換房，但要求不得聲張此事。威利斯夫妻說，傑弗遜郡公立學區(Jefferson County Public Schools)經常出現企圖掩飾問題的類似狀況。

女童父親喬‧威利斯(Joe Wailes)25日接受「殷格哈姆角度」(Ingraham Angle)節目訪問時說，事件發生後沒再跟學校聯繫，而是考慮其他選項，「我們覺得如果要促成改變，興訟是最好的管道」。

「捍衛自由聯盟」19日已向聯邦第十巡迴法院提交「威利斯訴傑弗遜郡公立學區案」(Wailes v. Jefferson County Public Schools)的開場書狀(opening brief)。

「捍衛自由聯盟」總共代表四個家庭對位於丹佛地區的傑弗遜郡公立學區提告，指控學區與學校只依照學生的性別認同(gender identity)分配校外活動的住宿，允許生理上屬於男性的同學與女學生同住，事先沒有知會家長或徵求家長同意。

「捍衛自由聯盟」律師夏普 (Matt Sharp)在節目中接受訪問時說，希望訴訟能達到政策改變的結果。

夏普表示，家長權益應該要受到保護，「對於類似的不良政策，我們希望家長事前能夠收到通知，也希望家長們的要求獲得尊重」。