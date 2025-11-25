紅藍卡15款處方藥2027年降價 估計省下120億元
聯邦政府與藥廠談判，降低聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)中15款熱門藥品的價格，估計每年可替該計畫節省120億元，擴大控制藥價的努力。
華爾街日報25日報導，新版藥價將於2027年生效，屆時治療氣喘、癌症和糖尿病等疾病藥品的降價幅度介於38%到85%不等，這波降價將為聯邦醫療保險計畫節省120億元。
這15款藥品包括減肥針劑藥物胰妥讚(Ozempic)、英國製藥巨擘葛蘭素史克(GSK)的氣喘藥Trelegy、輝瑞(Pfizer)的乳癌治療藥物愛乳適(Ibrance)，以及默克(Merck)的糖尿病降血糖藥Janumet等。
對某些病患而言，藥價降低可減輕使用紅藍卡的自付款(copays)或超額自付費用(out-of-pocket charges)，但部分服用這些藥物的病患可能無法直接節省開銷，畢竟他們的每月自付款是固定的。
此外，聯邦醫療保險被保險人現在每年超額自付費的藥品費用上限為2000元，但撙節後的費用可能有助抑制保費調漲。
