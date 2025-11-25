Meta蓋全球最大資料中心害的？小鎮居民怨生活天翻地覆

我的頻道

編譯林奇賢／綜合外電
卡車行經Holly Ridge。美聯社
卡車行經Holly Ridge。美聯社

Common Dreams報導，一座預計斥資270億美元的大型人工智慧（AI）資料中心，將落腳於路易斯安納州小鎮Holly Ridge，由臉書母公司Meta所建，將成為舉世最大資料中心。然而，Holly Ridge居民並不覺得是種榮幸，反而認為這項建設搞得他們整個地方天翻地覆。

絡繹不絕的卡車行經Holly Ridge，導致過去一年的車禍事故大增600%，其中有三起卡車碰撞事故還發生在Holly Ridge國小附近。

該校四年級學生Penelope Hull說，資料中心施工卡車，即使沒發生事故，也嚴重干擾他們學習，因為教室牆壁經常因此搖晃。他還說，出於對卡車可能在下課時間撞到小朋友的擔憂，學校不得不關閉操場。

此外，當地居民還注意到，自Meta開始蓋資料中心以來，自來水經常呈現鐵鏽色、電力也常無預警中斷數小時。

另一位當地居民告訴More Perfect Union，自從Meta在當地動工蓋資料中心以來，Holly Ridge已「截然不同」，「誰願意過這樣的生活呢？」

