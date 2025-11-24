曾目睹「他」遇刺 金恩門生、民權領袖傑克遜出院

彩虹推動聯盟(Rainbow PUSH Coalition)宣布，民權領袖傑克遜牧師(Jesse Jackson)24日已從西北紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)出院，他於本月上旬因為大腦退化疾病「進行性上眼神經核麻痺症」(Progressive supranuclear palsy，PSP)住院治療並控制血壓波動，目前病況已趨於穩定。

有線電視新聞網(CNN)報導，84歲的傑克遜是非裔 民權領袖馬丁‧路德‧金恩博士(Martin Luther King, Jr.)的門生；消息人士指出，傑克遜出院後將返家休養。

傑克遜的兒子、傑克遜家庭發言人尤瑟夫(Yusef Jackson)感謝外界對家人的支持、關心與祝福，並感謝西北紀念醫院醫療團隊與維安人員的照護與協助，呼籲大家繼續為父親祈禱。

傑克遜自1960年代以來持續為非裔美國人等少數族群爭取權益，並於1968年在田納西州 曼菲斯(Memphis)目睹金恩遇刺。

傑克遜2017年宣布罹患帕金森氏症(Parkinson's)，此疾病限制他的行動能力，病情每況愈下；2021年，他曾因確診新冠肺炎 住院，之後又因跌倒撞傷頭部再度入院。