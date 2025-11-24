川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)被司法部起訴，但24日雙雙遭到聯邦法官駁回。圖為美國法院外象徵司法公平的正義女神。歐新社
前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)被司法部起訴，但24日雙雙遭到聯邦法官駁回。圖為美國法院外象徵司法公平的正義女神。歐新社

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)被司法部起訴，但24日雙雙遭到聯邦法官駁回。法官駁回兩項起訴案的理由是，代理聯邦檢察官哈利根(Lindsey Halligan)的任命無效。

哈利根是前任私人律師及白宮助理，今年9月22日獲得川普總統任命為維吉尼亞州東區代理聯邦檢察官之後，不顧職業檢察官勸告，趕在追訴時效屆滿之前於9月25日晚間以對國會做偽證、妨礙國會「通俄案」調查兩項罪名起訴柯米。

聯邦法官卡麥倫‧柯里(Cameron McGowan Currie)24日在裁決書寫道，司法部長任命維州東區代理聯邦檢察官的手段無效(invalid)。

柯里指出，哈利根缺陷任命(defective appointment)衍生的所有行動，包括對柯米、詹樂霞的起訴，「均屬於行政權的非法行使，特此予以撤銷」。

有線電視新聞網(CNN)分析，柯里對柯米、詹樂霞起訴案都做出無偏見駁回起訴(without prejudice)，等於為未來兩人再次遭到起訴預留空間。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

