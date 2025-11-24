路透：川普掌控共和黨 將2026年期中選舉視為總統保衛戰

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
美國總統川普。（美聯社）
路透24日報導，川普總統的名字雖然不在2026年11月選票上，卻把這次期中選舉視為總統保衛戰。參與共和黨選戰策略九名知情人士說，川普忙著打電話給候選人、提早為特定人士背書、擬訂選舉策略並且推動經濟訊息，目標在於讓共和黨穩坐國會多數。

白宮官員、川普資深顧問與共和黨選舉專家說，距離期中選舉還有一年半的今年暑假，川普就開始勸說某些正在考慮換跑道轉戰聯邦參議員或州長的共和黨聯邦眾議員不要尋求連任，以免造成初選內耗。

報導指出，期中選舉如此初期，總統就已經就大幅介入的狀況，在美國現代史上前所未見。曾任前總統柯林頓白宮顧問的葛斯頓(Bill Galston)表示，通常總統都是到了選舉季節才開始行動，川普作法「相當不尋常」。

今年11月4日某些州與地方舉行選舉，出口民調顯示選民不滿生活開銷飆漲而透過選票教訓共和黨，川普危機感迅速增加。在多場會議當中，川普對幕僚說，共和黨應該好好處理生計議題，因為重返白宮時的選舉主軸就是承諾為民眾解決通膨問題。知情人士說，川普表示，共和黨不應該在這個議題上輸給民主黨，必須凸顯川普政府對抗高物價的政績。

川普公開表示，這次共和黨選舉表現不佳，都是因為他沒參加選舉的關係。

報導指出，川普注意到施政滿意度最近幾周走下坡，因為選民對於經濟政策並不滿意。路透與艾普索斯民調公司(Ipsos)18日公布的聯合民調，川普滿意度掉到38%，創下今年以來最低點。共和黨國會議員在表決時一致要求司法部公布艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案，也給川普一計當頭棒喝。

六名共和黨選務人士指出，川普希望共和黨候選人以7月通過的「大又美法」減稅政策為選舉主軸。一名川普顧問說，減稅政策實施之後，明年4月民眾報稅時，將感受到荷包裡的錢變多了，「不過目前選民還沒有感受到這一點」。

維吉尼亞大學(University of Virginia)政治研究中心選舉分析師康狄克(Kyle Kondik)分析，減稅政策不一定能讓共和黨在選舉勝出，因為減稅不代表物價降低，「人們對於經濟充滿悲觀」。

報導指出，共和黨若能在期中選舉繼續掌握國會多數，對川普而言等於築起一道防火牆，有助於第二任期避免遭到彈劾。

