路透：美聯邦參議員呼籲調查臉書和IG詐騙廣告

臉書母公司Meta商標。路透

路透6日引述社群媒體巨頭Meta 內部文件發布長篇特別報導指出，該公司在2024年底的內部預測中估計，約有10%的年度總收入、約160億美元，來自替詐騙 活動與違禁商品刊登的廣告。如今，路透報導指出，美國共和黨籍聯邦參議員員霍利（Josh Hawley）和民主黨籍聯邦參議員布魯曼索已要求聯邦貿易委員會（FTC）和證券交易委員會（SEC）對Meta平台展開調查。

霍利和布魯曼索在一封致聯邦貿易委員會和證券交易委員會的信函中寫道，「FTC和SEC應立即展開調查，若報導屬實，應酌情採取強而有力的執法行動」，迫使Meta交出獲利、支付罰款並同意撤銷停止投放這類廣告。

Meta發言人史東（Andy Stone）表示，霍利和布魯索曼的信函「提出誇大且錯誤的說法」，「我們積極打擊欺詐和詐騙行為，因為我們平台的用戶不希望看到這些內容，合法廣告商和我們也不想看見這些」。

然而，霍利和布魯曼索對Meta打擊非法廣告所付出的努力感到懷疑。他們指出，Meta擁有一個「廣告資料庫」，這是個可以公開查閱的資料庫，記錄了出現在Meta社群平台上的廣告。他們在信函中還寫道：「即使是在撰寫這封信函時，僅是稍稍檢視Meta的廣告資料庫，也能清楚看到非法賭博、支付詐騙、加密貨幣詐騙、人工智慧 深偽（Deepfake）性服務，及虛假聯邦福利供應廣告。」

霍利和布魯曼索也引述路透的報導，指出Meta自己就估計，自家平台參與全美三分之一的詐騙案，而FTC估計美國人去年因詐騙損失共1583億美元。他們寫道：「這表明Meta可能造成超過500億美元的消費者損失。」

霍利和布魯曼索的信函指控，Meta有意識地選擇接受宣傳詐欺活動的廣告。他們說：「隨著Meta大幅減少安全人員，包括負責FTC所要求的審查的人員，同時又在生成式人工智慧專案投入難以想像的巨額資金，詐騙活動得以占領臉書（Facebook）和Instagram。」

霍利和布魯曼索特別憂心冒充美國政治人物的虛假廣告。他們舉例，一則虛假廣告聲稱總統川普正提供食物援助領取者1000美元。

他們的信函指出：「儘管Meta已經收到關於已深偽科技冒充政治人物相關廣告的警告，該公司仍持續刊登詐欺影片片段。這些詐騙案的受益者通常是總部位於中國、斯里蘭卡越南和菲律賓的網路犯罪集團。」