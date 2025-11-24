我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

編譯陳苓／綜合外電
美國若想擺脫中國對稀土的全面掌控，馬來西亞是最有潛力的選項。路透
美國若想擺脫中國對稀土的全面掌控，馬來西亞是最有潛力的選項，但北京當局老早在大馬布局，華府此舉恐怕會遭逢挑戰。

大馬擁有中國境外唯一的大型稀土加工廠，該廠由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas）營運，並獲得日本國營企業資助。華府希望在全球複製類似的聯盟合資企業，來削弱中國對加工稀土的控制。美國財長貝森特說：「將擺脫中國高懸在我們頭上的利劍，要召集盟友行動。」

美國打算在海外打造值得信任的稀土供應鏈，礦物顧問公司Project Blue研究主管馬利曼說，萊納斯的大馬加工廠是這種措施的「榜樣」。

該廠從2012年開始用澳洲開採的輕稀土，分離出電動車和風力發電機所需的原料。今年10月這家大馬公司宣布擴產，並與兩家磁鐵製造商結盟，分別是韓企JS Link和美企Noveon Magnetics，兩家公司都將供應給美國國防系統。

然而，美國和大馬官員透露，中國領導人花費十多年鞏固在大馬稀土業的影響力，施壓大馬礦商將礦石運給中國加工廠，某些情況下，更直接干預，確保礦石不會流向競爭的供應鏈。據傳中國供應商最近停止供應陸製機具零件給萊納斯，迫使萊納斯得建造更昂貴的替代選項。萊納斯未對此做出回應，但該公司執行長拉卡茲10月警告，中國限制設備，開始釀成「成本罰金」。

不只如此，馬中合資的MCRE稀土公司，更與中國供應鏈緊密連結。MCRE的大馬母公司「南方聯盟礦業」主管Lim Wei Hung說，幾乎所有設備和化學品全來自中國，無法承擔失去中國供給的風險。他強調：「政府必須了解地緣政治現實，我們沒有完全的掌控權。」

拜登時期的國安顧問蘇利文在播客節目表示，美國尚未完全體會到，中國稀土霸權遭逢挑戰時，會如何反制，如導致特定加工廠關門等，美方需要更激進的策略。

