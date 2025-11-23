馬斯克發豪語 自家AI晶片產量 最終將超越對手加總
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉執行長馬斯克發下豪語，打算每年推出新的人工智慧（AI）晶片，並要在AI晶片領域超車其他對手，未來產量將超越對手加總，
馬斯克23日在X平台發文寫道，「許多人不知道特斯拉多年來擁有先進AI晶片和電路板工程團隊」，「我們的目標是每12月導入一款新AI晶片設計，並啟動量產。我們預計要增產晶片，最終產量將超越其他AI晶片加總。再讀一遍這句話，我不是在開玩笑」。
他說，這些晶片將能以正面方式大幅改變世界，更安全的駕駛，以及透過Optimus機器人提供先進醫療服務給所有人，能拯救數百萬條人命。
馬斯克並提到，目前特斯拉車輛使用的AI晶片是A14，A15晶片接近設計定案（tape-out），正開始研發A16晶片。
三星電子7月宣布，取得165億美元訂單，要替特斯拉生產AI晶片。當時馬斯克表示，三星的德州新廠將用於生產A16晶片。
Most people don’t know that Tesla has had an advanced AI chip and board engineering team for many years.— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2025
That team has already designed and deployed several million AI chips in our cars and data centers. These chips are what enable Tesla to be the leader in real-world AI.
The…
上一則
徒步2300哩 佛教僧侶休士頓出車禍 仍堅持為和平而行
下一則
FB留言