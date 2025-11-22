彭博：美國調查中國比特幣礦機巨頭 涉國安疑慮

全球最大比特幣挖礦機供應商、比特大陸近來成為美國聯邦政府跨部門調查的核心對象。調查目的在於評估設備是否可能對美國國家安全構成威脅，甚至涉及能否被遠端操控，用於監控或破壞關鍵基礎設施。(路透)

全球最大比特幣 挖礦機供應商、比特大陸近來成為美國聯邦政府跨部門調查的核心對象。調查目的在於評估設備是否可能對美國國家安全構成威脅，甚至涉及能否被遠端操控，用於監控或破壞關鍵基礎設施。

在此調查進行期間，美國總統川普 兩名兒子參與投資的加密貨幣企業時，也大批採購比特中國設備，使相關國安疑慮被賦予更多政治敏感性。

彭博引述一名美國官員及多名知情人士指出，國土安全部 主導的這項秘密調查名為「紅夕行動」（Operation Red Sunset），已持續數月，並涉及多個聯邦單位。調查範圍包括比特大陸設備是否可被中國方面遠端控制，進而用於間諜活動，或在極端情況下危及美國電網運作。

多名知情人士透露，美方曾在部分港口扣留比特大陸的礦機，並由調查人員拆解設備、檢視晶片與韌體，以尋找潛在惡意功能。不過相關人士拒絕透露是否發現問題。除了國安疑慮外，聯邦調查也觸及是否存在關稅與進口稅違規。

比特大陸的名稱今年7月再度出現在參議院情報委員會報告中。該報告警告其設備可能被中國操控，並存在「多項令人不安的漏洞」，特別是美國境內許多礦場靠近大型電廠，而軍事基地也往往鄰近高耗能設施。報告聲稱，比特大陸設備「具備可由中國人員遠端控制的能力」，而其與中國共產黨的關聯構成「不可接受的風險」。

比特大陸回應表示，外界關於公司可遠端操控礦機的指控「完全不實」，強調企業「嚴格遵守美國及其他相關法律」，並稱從未接獲任何與「紅夕行動」相關的通知。對於設備曾被扣留，比特大陸表示，此類情況與聯邦通信委員會的例行關切有關，並稱「未發現任何異常情況」。

同時比特大陸強調，公司「與中國政府毫無關係」。

「紅夕行動」相關政策討論曾在拜登政府期間於白宮國家安全會議（NSC）展開，並延續至川普政府早期。一名美國官員及多名人士透露，國安會人員原本與國土安全部及其他機構多次開會，但在今年5月川普重組國安會後，部分會議突然中止。對此，一名高階政府官員回應稱，相關政策討論從未停止，國安會仍持續關注此類威脅。

這項調查橫跨民主、共和兩黨執政時期，反映出美國兩黨對中國科技在美國影響力的共同擔憂。國土安全部發言人則表示，部門「不評論未結案的調查」。

隨著川普政府推動放寬加密產業監管，他的家族也積極涉足加密領域。比特大陸的硬體已部署於多個美國挖礦業者的營運中，其中包括一家由川普兩名兒子支持的設施「美國比特幣公司」（American Bitcoin Corp）。

美國比特幣公司在8月與比特大陸簽訂合約，以3.14億美元等值的2,234枚比特幣作為抵押，購買1.6萬台礦機。美國專家指出，這項極具彈性的支付方式可能屬於「重大條款」，卻未公開完整細節。

公司發言人表示，美國比特幣公司「極度重視國安、電網穩定與營運安全」，並自主進行廣泛測試，未發現任何可遠端存取的漏洞。

白宮發言人則稱，川普家族「從未、也永遠不會涉及任何利益衝突」。但專家警告，家族涉入加密企業可能削弱相關監管與調查的公信力。

比特大陸在美國引發的安全疑慮並非首次。早在2017年，科技部落客揭露比特大陸「蟻礦機」含有可遠端關機的程式碼。公司其後稱該功能原是防盜措施，已透過更新移除。 2019年再次出現類似漏洞時，比特大陸發布修補程式。

2024年5月，當時的美國總統拜登（Joe Biden）更曾簽署行政命令，阻止一座靠近核武基地的加密礦場啟用，理由包括使用大量外國設備所帶來的潛在監控風險。今年1月，美國商務部更將比特大陸旗下AI企業Sophgo列入黑名單，理由為其替華為從事受制裁活動。